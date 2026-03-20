Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 21 marzo 2026: Primavera, ecco cosa prevedono gli astri

Oroscopo del giorno

20 Marzo 2026

Oroscopo 21 marzo 2026: Primavera, ecco cosa prevedono gli astri

Oroscopo 21 marzo 2026: Primavera, ecco cosa prevedono gli astri

Ariete

Energia esplosiva e voglia di vincere: oggi parti in quarta. Ogni sfida diventa occasione per brillare. Fidati del tuo istinto e osa senza paura.

Toro

Stabilità e piacere si incontrano: giornata perfetta per costruire e godere. Le tue scelte portano risultati concreti. Segui il ritmo lento, ma vincente.

Gemelli

La mente corre veloce e apre porte nuove. Incontri e idee accendono entusiasmo. Sfrutta la curiosità: oggi può trasformarsi in opportunità sorprendenti.

Cancro

Cuore caldo e relazioni profonde: trovi rifugio negli affetti. Piccoli gesti creano grandi emozioni. La serenità che cerchi nasce proprio dentro casa.

Leone

Carisma alle stelle: ti fai notare senza sforzo. La tua energia contagia e apre nuove strade. È il momento giusto per metterti in gioco davvero.

Vergine

Precisione e lucidità guidano ogni passo. Riesci a sistemare ciò che era in sospeso. Oggi tutto torna al suo posto, con soddisfazione concreta.

Oroscopo 21 marzo 2026: Primavera, ecco cosa prevedono gli astri

Bilancia

Armonia ritrovata: scegli la pace e vinci. Le relazioni migliorano e il clima si fa più leggero. Bellezza e equilibrio guidano ogni decisione.

Scorpione

Giornata di profondità e intuizioni forti. Rifletti, osserva, prepara la tua prossima mossa. Il silenzio oggi è la tua arma più potente.

Sagittario

Entusiasmo alle stelle: senti il richiamo dell’avventura. Nuove idee accendono il futuro. Segui l’ispirazione, oggi può portarti molto lontano.

Capricorno

Rallenta e riorganizza: non tutto va forzato. La pazienza oggi è strategia vincente. Fermarti ti aiuterà a ripartire con più forza domani.

Acquario

Confusione momentanea, ma utile. Rivedi priorità e ascolta te stesso. Non agire d’impulso: la chiarezza sta arrivando, passo dopo passo.

Pesci

Intuizione altissima: senti tutto con intensità. Emozioni e creatività guidano le scelte. Segui il cuore, oggi sa esattamente dove portarti.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno sabato 21 marzo 2026 è a cura di Astrid