Oroscopo 21 novembre 2025, venerdì di decisioni e nuove occasioni

20 Novembre 2025

Oroscopo 21 novembre 2025, venerdì di decisioni e nuove occasioni

Ariete

Giornata importante per i cuori solitari, che devono prendere decisioni utili per il futuro. Sul lavoro la determinazione cresce e permette di affrontare gli impegni con maggiore lucidità. Anche sul piano personale ritrovate un buon equilibrio interiore.

Toro

La comunicazione con la dolce metà può risultare meno scorrevole, ma con piccoli gesti sinceri è possibile avvicinare nuove persone e migliorare l’umore. I tanti impegni professionali rendono la giornata intensa, ma riuscirete a gestirla con praticità.

Gemelli

Chi vive una relazione gode di una buona intesa, mentre in famiglia possono emergere piccoli momenti di incomprensione. Sul lavoro una questione rimasta in sospeso richiede più attenzione del solito, ma avete gli strumenti per risolverla.

Cancro

Con pazienza riuscite a superare alcuni ostacoli e, nelle relazioni, ritrovate stabilità accanto alla persona amata. Nel lavoro servono cautela e scelte ragionate per evitare passi falsi.

Leone

Chi cerca l’amore può contare su intuizioni brillanti che guidano verso nuove opportunità. Con maggiore sicurezza raggiungete obiettivi importanti e chi lavora in proprio si sentirà particolarmente motivato.

Vergine

Per i cuori solitari la giornata può rivelarsi un po’ complessa, ma dal lavoro arrivano spunti e ispirazioni preziose. Sul piano fisico giovano ritmi più lenti e momenti di tranquillità.

Bilancia

I single vivono un momento molto dinamico e ricco di possibilità. Il lavoro offre prospettive interessanti per il futuro e la vostra energia risulta più intensa e produttiva.

Scorpione

I single riescono finalmente a superare alcune insicurezze, mentre nelle coppie ritorna una fiducia più forte. Una telefonata o un messaggio inatteso possono riportare buonumore e leggerezza.

Sagittario

In amore possono nascere idee e progetti belli da condividere, ma la giornata porta anche qualche tensione: serve calma per mantenere l’equilibrio e non perdere la concentrazione.

Capricorno

Il partner ha bisogno di più attenzioni e voi riuscite a offrirgliele con generosità. I single sono particolarmente gentili e aperti agli altri. Nel lavoro meglio controllare il budget ed evitare spese impulsive.

Acquario

La serenità torna nella vita sentimentale e permette di vivere momenti piacevoli. Tuttavia alcuni eventi inattesi possono agitare la giornata. Sul lavoro servono pazienza e spirito di adattamento.

Pesci

Giornata tenera con il partner, ma nei rapporti familiari è utile essere prudenti. Sul lavoro potrebbero comparire imprevisti: affrontateli seguendo il vostro istinto, che oggi è particolarmente affidabile.

L’oroscopo del giorno sabato 1 novembre 2025 è a cura di Astrid

