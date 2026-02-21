Oroscopo 22 febbraio 2026
Ariete
Le tensioni si sciolgono. Torna passione e voglia di ricucire. Obiettivi chiari, entusiasmo in risalita. Se qualcosa si è incrinato, sistematelo con coraggio.
Toro
Siete combattivi ma sotto pressione. Meno controllo, più strategia. Cambiate un dettaglio quotidiano. Piccole novità riaccendono slancio e alleggeriscono lo stress.
Gemelli
Domenica dinamica e brillante. Parlate chiaro, proponete idee. Incontri favoriti se osate. Lasciate discussioni alle spalle e guardate avanti.
Cancro
Sensibilità alta: respirate prima di reagire. L’amore va nutrito senza pretese. Proteggete equilibrio psicofisico. Opportunità professionali maturano lentamente.
Leone
Qualche preoccupazione pesa, ma non sovraccaricatevi. Fate l’essenziale. La resilienza è la vostra arma. Nuove possibilità richiedono mente aperta.
Vergine
Conferme in arrivo su un progetto. Non rivangate il passato. Concedetevi pausa rigenerante. Un cambiamento concreto inizia a prendere forma.
Bilancia
Chiarimenti favoriti, armonia recuperata. Sognate in grande ma con disciplina. Cambiate prospettiva e curate il benessere fisico con costanza.
Scorpione
Serenità ritrovata, mente lucida. Riprendete concentrazione e interessi culturali. Quando vi rimettete in moto, nessuna vetta è impossibile.
Sagittario
Se l’amore è spento, riaccendetelo con presenza. Tempo per guarire delusioni. Evento familiare in arrivo. Ogni ciclo ha il suo senso.
Capricorno
Sensazione di incertezza, ma non siete fermi. Organizzate il futuro con metodo. Fiducia graduale: disciplina oggi, risultati domani.
Acquario
Meno pessimismo, più ordine. Fate spazio negli ambienti e nei pensieri. Una chiusura futura apre orizzonti nuovi. Reinventarsi è il vostro talento.
Pesci
Tra i favoriti: leggerezza e lucidità tornano. Compiti conclusi con efficienza. Amore complice. Credete in quel desiderio e fate il passo.