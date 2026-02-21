Oroscopo del giorno 21 Febbraio 2026

Oroscopo 22 febbraio 2026

Ariete

Le tensioni si sciolgono. Torna passione e voglia di ricucire. Obiettivi chiari, entusiasmo in risalita. Se qualcosa si è incrinato, sistematelo con coraggio.

Toro

Siete combattivi ma sotto pressione. Meno controllo, più strategia. Cambiate un dettaglio quotidiano. Piccole novità riaccendono slancio e alleggeriscono lo stress.

Gemelli

Domenica dinamica e brillante. Parlate chiaro, proponete idee. Incontri favoriti se osate. Lasciate discussioni alle spalle e guardate avanti.

Cancro

Sensibilità alta: respirate prima di reagire. L’amore va nutrito senza pretese. Proteggete equilibrio psicofisico. Opportunità professionali maturano lentamente.

Leone

Qualche preoccupazione pesa, ma non sovraccaricatevi. Fate l’essenziale. La resilienza è la vostra arma. Nuove possibilità richiedono mente aperta.

Vergine

Conferme in arrivo su un progetto. Non rivangate il passato. Concedetevi pausa rigenerante. Un cambiamento concreto inizia a prendere forma.

Bilancia

Chiarimenti favoriti, armonia recuperata. Sognate in grande ma con disciplina. Cambiate prospettiva e curate il benessere fisico con costanza.

Scorpione

Serenità ritrovata, mente lucida. Riprendete concentrazione e interessi culturali. Quando vi rimettete in moto, nessuna vetta è impossibile.

Sagittario

Se l’amore è spento, riaccendetelo con presenza. Tempo per guarire delusioni. Evento familiare in arrivo. Ogni ciclo ha il suo senso.

Capricorno

Sensazione di incertezza, ma non siete fermi. Organizzate il futuro con metodo. Fiducia graduale: disciplina oggi, risultati domani.

Acquario

Meno pessimismo, più ordine. Fate spazio negli ambienti e nei pensieri. Una chiusura futura apre orizzonti nuovi. Reinventarsi è il vostro talento.

Pesci

Tra i favoriti: leggerezza e lucidità tornano. Compiti conclusi con efficienza. Amore complice. Credete in quel desiderio e fate il passo.

L’oroscopo del giorno domenica 22 febbraio 2026 è a cura di Astrid

