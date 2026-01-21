Home

Oroscopo 22 gennaio 2026: Coraggio per Ariete e Toro, Vergine dominante e Leone sotto pressione

21 Gennaio 2026

Oroscopo 22 gennaio 2026: Coraggio per Ariete e Toro, Vergine dominante e Leone sotto pressione

Ariete

Basta rimandare: oggi trovi il coraggio di affrontare ciò che hai evitato finora. L’autostima cresce e sul lavoro ti muovi con decisione, lucidità ed energia. I risultati arrivano senza che tu senta la fatica.

Toro

La giornata è carica e dinamica. Hai energie da vendere e voglia di andare avanti. Concentrarti sui tuoi obiettivi ti permette di fare passi concreti. Mollare non è un’opzione, nemmeno davanti agli ostacoli.

Gemelli

In amore rischi di trascurare dettagli importanti. Le incomprensioni vanno chiarite subito, con parole sincere. Un dialogo aperto ti aiuta a ritrovare leggerezza e complicità con il partner.

Cancro

Nei sentimenti fai fatica a muovere il primo passo per paura di un rifiuto. Procedi con calma, senza forzarti. Giorno dopo giorno la sicurezza cresce e ti senti più a tuo agio.

Leone

Vuoi brillare ed essere riconosciuto per ciò che vali. Sei generoso e protettivo, ma non tolleri prepotenze e ingiustizie, soprattutto sul lavoro. Qualche tensione non ti toglie dignità.

Vergine

Efficienza e determinazione ti rendono un punto di riferimento. Sul lavoro ricevi stima, ma sei poco indulgente verso chi perde tempo. I modi sono diretti, le intenzioni sincere.

Bilancia

Serve più attenzione al tuo benessere. I ritmi sono serrati, ma con organizzazione puoi ritagliarti spazi utili. Delegare non è un fallimento, è una scelta intelligente.

Scorpione

Rompi gli schemi e segui l’istinto, anche a costo di critiche. La tua strada è personale e i risultati ti daranno ragione. Ascolta però i consigli davvero costruttivi.

Sagittario

Resti con i piedi per terra. Sogni sì, ma senza illusioni. Il realismo ti protegge, anche se va dosato per non spegnere l’entusiasmo.

Capricorno

L’ambizione è forte, ma la vetta sembra lontana. Continui a salire con costanza e senso del dovere. Ricordati però di recuperare energie.

Acquario

Sei il collante del gruppo. La tua ironia e la tua forza emotiva aiutano chi ti sta vicino. Le critiche non ti toccano: vai avanti per la tua strada.

Pesci

In coppia fai fatica a capire l’altro e la tensione può salire. Evita scontri inutili e confrontati con chi ti conosce bene. Un consiglio giusto può fare la differenza.

L’oroscopo del giorno giovedì 22 gennaio 2026 è a cura di Astrid

