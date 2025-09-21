Home

Oroscopo 22 settembre 2025. Leone prudente, Scorpione, osate senza fretta, Capricorno l’imprevisto si trasformerà in opportunità

21 Settembre 2025

Ariete

La giornata chiede azione decisa e concentrazione mirata, affrontate con coraggio i progetti più complessi e non abbiate paura di chiarire le vostre intenzioni in amore e nelle collaborazioni.

Toro

L’inizio della settimana vi mette di fronte al contrasto tra sicurezza e novità. Procedete con metodo ma accogliete piccole deviazioni, che potrebbero rivelarsi preziose. Un gesto di gentilezza ridarà forza ai rapporti.

Gemelli

La mente corre veloce e rischia di disperdersi. Scegliete un solo obiettivo e portatelo a termine, è la Concretezza la vostra chiave di oggi.

Cancro

Sarete chiamati a scegliere tra chiusura e apertura. Un dialogo sincero, guidato da una domanda semplice, potrà chiarire tensioni affettive. Organizzate il lavoro in piccoli passi

Leone

Il vostro carisma oggi incontra la prudenza: saprete alternare azione e ascolto. Nei rapporti un gesto inatteso crea armonia, mentre sul lavoro un confronto strategico apre a nuove possibilità.

Vergine

Selezionate le priorità con precisione. Due compiti chiari portati avanti con metodo vi faranno brillare. In amore, condividere piccoli gesti organizzati alimenta complicità e leggerezza.

Oroscopo 22 settembre 2025

Bilancia

Sarà importante trovare equilibrio tra socialità e concentrazione. Un colloquio significativo beneficerà della vostra empatia, ma non mettete da parte i vostri valori.

Scorpione

Un’occasione lasciata in sospeso può tornare. Oggi il segreto è osare senza fretta, dicendo i “sì” che rafforzano i legami e i “no” che difendono i vostri confini. La serata porta creatività e nuove idee.

Sagittario

La settimana si apre con il bisogno di conciliare avventura e concretezza. Concentrare energie su un solo obiettivo sarà vincente. Un dialogo sincero arricchirà la giornata.

Capricorno

Un imprevisto vi costringerà ad adattarvi, ma saprete trasformarlo in opportunità. La vostra affidabilità resta una forza, soprattutto se unita a elasticità mentale.

Acquario

Un vento di novità vi spinge a esplorare strade insolite. Le relazioni si accendono grazie alla vostra originalità, mentre sul lavoro un’idea fuori dagli schemi potrebbe diventare occasione concreta.

Pesci

Intuizione e azione oggi camminano insieme. Trasformate i vostri sogni in piani reali e condivideteli con chi vi ascolta: i legami si rafforzeranno. Rendete tangibile ciò che finora era solo immaginato.

L’oroscopo del giorno lunedì 22 settembre 2025 è a cura di Astrid

