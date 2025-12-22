Oroscopo 23 dicembre 2025

Oroscopo del giorno

22 Dicembre 2025

Ariete

La vostra impulsività è alta, dovete tenerla a freno. Sul lavoro una risposta affrettata crea tensioni, pertanto ricorda; meglio riflettere prima di agire. In amore invece serve più ascolto e meno fretta: rallentare evita errori inutili.

Toro

Oggi puntate sulla concretezza. Nel lavoro un progetto avanza con pazienza e metodo, portando sicurezza. Per quanto riguarda l’amore bastano gesti semplici per rafforzare un legame e sciogliere una eventuale tensione.

Gemelli

Le stelle vi prospettano una giornata all’insegna della dinamicità. La vostra comunicazione aiuta a sbloccare una questione pratica. Per quanto concerne l’amore, cresce in voi il bisogno di confronto e stimoli mentali, ma attenzione alle decisioni troppo rapide.

Cancro

Ritrovate un clima più rassicurante. Sul lavoro arriva un piccolo riconoscimento che rafforza la fiducia. In amore contano le abitudini condivise e la voglia di protezione reciproca.

Leone

Attraversate un calo di entusiasmo. Sul lavoro pesa la mancanza di riconoscimento. In amore emerge il bisogno di attenzioni, ma senza rigidità o orgoglio eccessivo.

Vergine

Ritrovate ordine e metodo. Nel lavoro si risolvono questioni rimaste in sospeso. In amore un dialogo pacato rimette equilibrio e riduce l’ansia.

Bilancia

Vivete una giornata più armonica. Sul lavoro un confronto chiarisce una situazione. In amore cresce il desiderio di dialogo sincero e scelte orientate alla qualità.

Scorpione

Sentite una tensione interna. Nel lavoro conviene osservare prima di agire. In amore emozioni profonde chiedono tempo e misura per evitare chiusure.

Sagittario

Avete voglia di movimento, ma con più consapevolezza. Sul lavoro nascono idee interessanti, da valutare con realismo. In amore una conversazione sincera riporta armonia.

Capricorno

Siete concentrati sulle responsabilità. Il lavoro richiede disciplina e pazienza. In amore serve trovare equilibrio tra doveri e spazio emotivo.

Acquario

In questa giornata sentite dentro di voi il bisogno di cambiare ritmo. Sul lavoro meglio non forzare i tempi mentre in amore cresce il desiderio di autonomia, da spiegare con chiarezza.

Pesci

Durante questo martedì il cielo vi rende più sensibili del solito. Nel lavoro serve concretezza per evitare confusione mentre in amore attenzione a non idealizzare: la lucidità aiuta a ritrovare equilibrio.

L’oroscopo del giorno martedì 23 dicembre 2025 è a cura di Astrid

