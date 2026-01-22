Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 23 gennaio 2026: Nuovi legami per Ariete, Bilancia in ascesa, Leone in affanno e Sagittario senza paura

Oroscopo del giorno

22 Gennaio 2026

Oroscopo 23 gennaio 2026: Nuovi legami per Ariete, Bilancia in ascesa, Leone in affanno e Sagittario senza paura

Oroscopo 23 gennaio 2026

Ariete

Hai voglia di stringere nuove amicizie e di aprirti a contesti diversi dal solito. Non tutto fila liscio, ma restare te stesso è la chiave per creare legami autentici.

Toro

Le prese in giro oggi non le tolleri. Affronti il disagio a viso aperto, con decisione. Una scelta che porta chiarezza, anche se non tutti la apprezzeranno.

Gemelli

Osservi gesti e parole di amici e familiari con grande attenzione. Questo ti aiuta a capire meglio chi hai accanto e a rafforzare i rapporti più veri.

Cancro

Preferisci la solitudine. La timidezza prende spazio e interagire con gli altri diventa faticoso. Concederti tempo senza forzarti è la scelta più saggia.

Leone

Le questioni economiche ti preoccupano e occupano i pensieri. Le soluzioni non sono immediate, ma non devi mollare: la costanza farà la differenza.

Vergine

Resti in disparte e osservi. Intuisci che non è il momento giusto per esporsi e scegli di non intervenire in situazioni che non sai ancora gestire.

Oroscopo 23 gennaio 2026

Bilancia

Sul lavoro ti distingui con naturalezza. Le tue capacità vengono notate e questo rafforza l’autostima. Una giornata che ti restituisce fiducia.

Scorpione

Il desiderio di stabilità ti spinge a riflettere seriamente su una relazione. Analizzi tutto con attenzione, senza lasciare spazio all’improvvisazione.

Sagittario

Mostri coraggio e determinazione. Non ti tiri indietro davanti alle sfide e affronti le difficoltà con spirito combattivo e grande fiducia.

Capricorno

Le attenzioni non mancano, ma non hai voglia di iniziare qualcosa di nuovo. Preferisci concentrarti su te stesso e mantenere le distanze emotive.

Acquario

Le parole contano più del solito. Le scegli con cura e pretendi lo stesso dagli altri. La comunicazione diventa selettiva e molto consapevole.

Pesci

Parli poco e ascolti molto. Offri sostegno a chi ne ha bisogno, ma senti anche il bisogno di riflettere e fare ordine dentro di te.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno venerdì 23 gennaio 2026 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci #oroscopodelgiorno #oroscopo23gennaio2026 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali