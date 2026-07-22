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Oroscopo del giorno

Oroscopo 23 luglio 2026: Scorpione al top, Ariete impulsivo, Gemelli brillanti

Oroscopo del giorno

22 Luglio 2026

Oroscopo 23 luglio 2026: Scorpione al top, Ariete impulsivo, Gemelli brillanti

Oroscopo 23 luglio 2026: Scorpione al top, Ariete impulsivo, Gemelli brillanti

Ariete

Voto: 6. Frenate l’impulsività e lasciate parlare il cuore: un confronto sincero vale più di mille parole. Sul lavoro la pazienza trasforma un rallentamento in un’opportunità.

Toro

Voto: 7. Venere rende i sentimenti più intensi e un incontro può accendere emozioni inattese. Concretezza e sangue freddo vi regalano risultati che fanno sorridere.

Gemelli

Voto: 7. Energia e brillantezza vi riportano al centro della scena: il dialogo rafforza l’amore e una nuova idea può diventare la vostra prossima vittoria.

Cancro

Voto: 8. Riflettere prima di agire sarà la vostra carta vincente: il cuore ritrova serenità e il lavoro premia precisione e buon senso. Giornata in crescita.

Leone

Voto: 8. Con il Sole nel vostro segno torna la voglia di brillare: fascino irresistibile, entusiasmo contagioso e nuove opportunità vi fanno sentire finalmente protagonisti.

Vergine

Voto: 8. Venere illumina i sentimenti e rende ogni gesto speciale: coppie più unite e single pronti a nuove emozioni. Sul lavoro la vostra precisione vale oro.

Oroscopo 23 luglio 2026: Scorpione al top, Ariete impulsivo, Gemelli brillanti

Bilancia

Voto: 7. Un pizzico di calma riporta equilibrio nei rapporti e scioglie ogni tensione. Sul lavoro concentrazione e diplomazia vi permettono di chiudere la giornata con soddisfazione.

Scorpione

Voto: 9. La Luna nel segno vi rende irresistibili e intuitivi: amore, fascino e successo si intrecciano in una giornata da ricordare. Sul lavoro siete imbattibili.

Sagittario

Voto: 7. Non tutto segue i vostri piani, ma il dialogo vi apre strade inaspettate. Valutate ogni scelta con lucidità e raccoglierete presto i frutti.

Capricorno

Voto: 7. Il sereno torna a illuminare il vostro cielo: intesa ritrovata in amore e idee più chiare sul lavoro. La pazienza continua a premiarvi.

Acquario

Voto: 6. Evitate rigidità e lasciate spazio all’ascolto: un piccolo gesto può cambiare l’atmosfera. Sul lavoro la flessibilità sarà il segreto per superare ogni ostacolo.

Pesci

Voto: 7. Ritrovate equilibrio e fiducia, mentre il cuore torna a sorridere con naturalezza. Il lavoro procede senza intoppi e il futuro appare decisamente più luminoso.

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L’oroscopo del giorno giovedì 23 luglio 2026 è a cura di Astrid