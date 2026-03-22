Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 23 marzo 2026: inizio settimana positivo per molti segni

Oroscopo del giorno

22 Marzo 2026

Oroscopo 23 marzo 2026: inizio settimana positivo per molti segni

Oroscopo 23 marzo 2026

Ariete

Scatta una nuova determinazione: energia e lucidità vi guidano nelle scelte. Evitate impulsi inutili, puntate su strategie intelligenti. Piccoli passi oggi costruiscono vittorie solide e sorprendenti domani.

Toro

Siete protagonisti di una fase brillante: sicurezza, fascino e concretezza si uniscono. Occasioni importanti bussano alla porta. Accoglietele con coraggio, perché ciò che nasce oggi può durare davvero a lungo.

Gemelli

Mente veloce, parole efficaci: ogni dialogo può diventare un’opportunità. Sfruttate intuizioni brillanti ma restate concentrati. Una scelta lucida oggi può aprire scenari inaspettati e decisamente stimolanti.

Cancro

Equilibrio e sensibilità vi rendono punti di riferimento. Le relazioni migliorano e portano serenità. Fidatevi delle vostre emozioni: sapranno indicarvi la direzione giusta senza bisogno di forzature.

Leone

Tutto sembra rallentare, ma è solo apparenza. State costruendo basi solide. Pazienza e fiducia saranno le vostre armi vincenti. Evitate pressioni inutili e lasciate maturare le situazioni.

Vergine

Momento di revisione: ciò che non funziona va sistemato con calma. La vostra precisione farà la differenza. Non abbiate fretta, perché ogni dettaglio corretto oggi sarà un vantaggio domani.

Oroscopo 23 marzo 2026

Bilancia

Emozioni altalenanti, ma anche grande crescita interiore. Serve equilibrio nelle parole e nelle scelte. Se restate centrati, riuscirete a trasformare ogni difficoltà in un passo avanti concreto.

Scorpione

Tensioni e riflessioni profonde vi accompagnano. Non reagite d’impulso: osservate, analizzate e poi agite. Dietro ogni ostacolo si nasconde una possibilità di rinascita più forte.

Sagittario

Aria di novità: entusiasmo e voglia di esplorare vi guidano. Occasioni interessanti arrivano quando meno ve lo aspettate. Seguite l’istinto, ma con disciplina per ottenere risultati concreti.

Capricorno

Giornata impegnativa, ma costruttiva. La vostra tenacia vi permette di affrontare tutto. Non scoraggiatevi: anche i rallentamenti stanno preparando un terreno più solido per il futuro.

Acquario

Idee fuori dagli schemi aprono nuove strade. Fidatevi della vostra originalità. Qualcosa cambia dentro e fuori di voi: accogliete il nuovo senza paura, perché è lì che nasce il progresso.

Pesci

Sensibilità alta: rallentate e ascoltatevi. Non tutto è chiaro subito, ma arriverà. La calma sarà la vostra bussola per trasformare confusione in intuizioni preziose.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno lunedì 23 marzo 2026 è a cura di Astrid