Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 23 novembre 2025 . Domenica in salita per Toro, Vergine e Sagittario: meglio va a Leone e Bilancia

Oroscopo del giorno

22 Novembre 2025

Oroscopo 23 novembre 2025 . Domenica in salita per Toro, Vergine e Sagittario: meglio va a Leone e Bilancia

Oroscopo 23 novembre 2025

Ariete

La giornata vi invita a fare scelte rapide e pratiche, soprattutto se siete single. Sul lavoro ritrovate una determinazione più forte, utile per chiudere questioni rimaste indietro. Anche il benessere migliora: vi sentite più centrati e pronti a ripartire.

Toro

Il dialogo può essere un po’ meno fluido, ma con piccoli gesti sinceri riuscirete ad avvicinare persone nuove e creare armonia. Gli impegni professionali sono numerosi e richiedono ordine e calma, evitando di strafare.

Gemelli

Nella coppia ritrovate una buona intesa, anche se potrebbero esserci attimi di incomprensione in famiglia. Una questione di lavoro torna alla ribalta e richiede maggiore attenzione, ma con lucidità riuscite a gestirla.

Cancro

La pazienza diventa la vostra migliore alleata. In amore c’è stabilità e chi vive una relazione percepisce un legame più solido. Nel lavoro, invece, serve prudenza: è meglio evitare passi affrettati e osservare con attenzione ciò che accade intorno.

Leone

Per chi cerca l’amore arrivano intuizioni brillanti e un nuovo entusiasmo. Con sicurezza potete raggiungere ciò che desiderate, anche sul piano professionale, dove la motivazione è alta e vi spinge a fare di più.

Vergine

I single vivono una giornata più complessa del previsto, ma nel lavoro arrivano idee profonde e utili per migliorare progetti in corso. Il fisico chiede ritmi più morbidi e pause rigeneranti.

Oroscopo 23 novembre 2025

Bilancia

Chi è solo da molto tempo ritrova movimento e vitalità. In campo lavorativo si aprono nuove prospettive, mentre l’energia cresce e vi permette di affrontare piccoli impegni senza stress. Una giornata che scorre meglio del previsto.

Scorpione

I single iniziano a superare vecchie insicurezze. Nella coppia torna più fiducia e leggerezza, mentre una telefonata inattesa potrebbe riportare buon umore e nuove possibilità. Buona la comunicazione in generale.

Sagittario

In amore nascono idee nuove da condividere con il partner, anche se la giornata può risultare tesa. Serve calma, soprattutto nelle decisioni. Un po’ di movimento o aria aperta aiuta a ritrovare equilibrio.

Capricorno

Il partner ha bisogno di più attenzioni e voi siete pronti a offrirle. I single si mostrano gentili e disponibili, mentre sul lavoro è necessario controllare spese e impegni per evitare sovraccarichi o distrazioni.

Acquario

La serenità ritorna soprattutto in amore, con momenti piacevoli da condividere. Qualche imprevisto può disturbare la giornata, ma con flessibilità riuscirete a rimettere tutto in ordine. Sul lavoro servono pazienza e dialogo.

Pesci

In coppia siete più affettuosi e disponibili. Con la famiglia è meglio muoversi con prudenza, evitando discussioni inutili. Nel lavoro, invece, attenzione agli imprevisti: seguire l’istinto sarà la scelta migliore.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

L’oroscopo del giorno domenica 23 novembre 2025 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci

#oroscopodelgiorno #oroscopo23novembre2025 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali