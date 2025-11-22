Oroscopo 23 novembre 2025 . Domenica in salita per Toro, Vergine e Sagittario: meglio va a Leone e Bilancia
Oroscopo 23 novembre 2025
Ariete
La giornata vi invita a fare scelte rapide e pratiche, soprattutto se siete single. Sul lavoro ritrovate una determinazione più forte, utile per chiudere questioni rimaste indietro. Anche il benessere migliora: vi sentite più centrati e pronti a ripartire.
Toro
Il dialogo può essere un po’ meno fluido, ma con piccoli gesti sinceri riuscirete ad avvicinare persone nuove e creare armonia. Gli impegni professionali sono numerosi e richiedono ordine e calma, evitando di strafare.
Gemelli
Nella coppia ritrovate una buona intesa, anche se potrebbero esserci attimi di incomprensione in famiglia. Una questione di lavoro torna alla ribalta e richiede maggiore attenzione, ma con lucidità riuscite a gestirla.
Cancro
La pazienza diventa la vostra migliore alleata. In amore c’è stabilità e chi vive una relazione percepisce un legame più solido. Nel lavoro, invece, serve prudenza: è meglio evitare passi affrettati e osservare con attenzione ciò che accade intorno.
Leone
Per chi cerca l’amore arrivano intuizioni brillanti e un nuovo entusiasmo. Con sicurezza potete raggiungere ciò che desiderate, anche sul piano professionale, dove la motivazione è alta e vi spinge a fare di più.
Vergine
I single vivono una giornata più complessa del previsto, ma nel lavoro arrivano idee profonde e utili per migliorare progetti in corso. Il fisico chiede ritmi più morbidi e pause rigeneranti.
Bilancia
Chi è solo da molto tempo ritrova movimento e vitalità. In campo lavorativo si aprono nuove prospettive, mentre l’energia cresce e vi permette di affrontare piccoli impegni senza stress. Una giornata che scorre meglio del previsto.
Scorpione
I single iniziano a superare vecchie insicurezze. Nella coppia torna più fiducia e leggerezza, mentre una telefonata inattesa potrebbe riportare buon umore e nuove possibilità. Buona la comunicazione in generale.
Sagittario
In amore nascono idee nuove da condividere con il partner, anche se la giornata può risultare tesa. Serve calma, soprattutto nelle decisioni. Un po’ di movimento o aria aperta aiuta a ritrovare equilibrio.
Capricorno
Il partner ha bisogno di più attenzioni e voi siete pronti a offrirle. I single si mostrano gentili e disponibili, mentre sul lavoro è necessario controllare spese e impegni per evitare sovraccarichi o distrazioni.
Acquario
La serenità ritorna soprattutto in amore, con momenti piacevoli da condividere. Qualche imprevisto può disturbare la giornata, ma con flessibilità riuscirete a rimettere tutto in ordine. Sul lavoro servono pazienza e dialogo.
Pesci
In coppia siete più affettuosi e disponibili. Con la famiglia è meglio muoversi con prudenza, evitando discussioni inutili. Nel lavoro, invece, attenzione agli imprevisti: seguire l’istinto sarà la scelta migliore.
L’oroscopo del giorno domenica 23 novembre 2025 è a cura di Astrid
