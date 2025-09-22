Home

Oroscopo 23 settembre 2025. Energia fresca per Ariete, Leone brillante sul lavoro, la routine va stretta all’Acquario

22 Settembre 2025

Ariete

Questo martedì vi porta un’ondata di energia fresca: affrontate con decisione le sfide lavorative e, in amore, osate con un gesto inatteso che ravvivi la passione.

Toro

La giornata favorisce stabilità e introspezione. Anche se il lavoro appare fermo, prendetelo come occasione per riflettere, mentre in amore la serenità se condivisa rafforza i legami.

Gemelli

Un incontro inatteso apre prospettive nuove sul lavoro e in amore la chiave è comunicare senza timori, mentre la serata con gli amici sarà fonte di idee preziose.

Cancro

Relazioni e famiglia sono al centro della scena. È il momento giusto per chiarire malintesi e creare armonia, portando anche nel lavoro un atteggiamento collaborativo.

Leone

Oggi brillate sul piano professionale, ma in amore servono ascolto e delicatezza verso chi vi è accanto. Una combinazione di coraggio e attenzione vi guiderà al meglio.

Vergine

Con ordine e chiarezza riuscite a realizzare grandi progressi. Amore e lavoro vi premiano se sapete definire i vostri obiettivi con precisione. La giornata promette equilibrio e soddisfazioni.

Oroscopo 23 settembre 2025

Bilancia

Un martedì di introspezione: riflettete su scelte passate e traetene insegnamenti. Al lavoro la vostra diplomazia sarà decisiva per risolvere tensioni latenti.

Scorpione

Le vostre strategie oggi attraggono l’attenzione. Nei progetti osate con intelligenza, ma in amore e amicizia servono sincerità e trasparenza per rafforzare i rapporti.

Sagittario

Il desiderio di novità vi spinge a vivere piccole avventure. L’amore si nutre di autenticità e presenza, ingredienti fondamentali per mantenere viva la passione.

Capricorno

Oggi costruite basi solide per il futuro, sfruttando al meglio organizzazione e metodo. In amore, la costanza e la dedizione portano conferme importanti.

Acquario

La routine vi va stretta: cercate innovazione e troverete nuove modalità di esprimervi. Sul lavoro e in amore, seguite l’istinto ma ascoltate anche il cuore.

Pesci

Oggi una forte creatività vi guida a esprimervi in modi originali e i progetti personali prendono forma, mentre in amore gesti delicati rafforzano i legami più veri.

L’oroscopo del giorno martedì 23 settembre 2025 è a cura di Astrid

