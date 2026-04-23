Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 24 aprile 2026: Ariete vola, Gemelli sorprendono, Acquario crolla, Pesci brillano

Oroscopo del giorno

23 Aprile 2026

Oroscopo 24 aprile 2026: Ariete vola, Gemelli sorprendono, Acquario crolla, Pesci brillano

Oroscopo 24 aprile 2026: Ariete vola, Gemelli sorprendono, Acquario crolla, Pesci brillano

Ariete

Giornata potente: risultati concreti e riconoscimenti in arrivo. Energia alta, parole convincenti. Approfittate del momento per chiedere di più e osare senza paura. In amore, passione travolgente.

Toro

Siete stabili ma inquieti dentro. Parlate dei vostri progetti: qualcuno vi sosterrà. Scaricate tensione muovendovi. Serata più dolce, tra comfort e piccoli piaceri che rimettono in equilibrio.

Gemelli

Velocissimi e brillanti, ma attenzione a non travolgere chi vi sta intorno. Ottime trattative, ironia vincente in amore. Invito improvviso? Accettate: può trasformarsi in una sorpresa memorabile.

Cancro

Coraggio e cuore vi guidano verso una svolta emotiva. Parlate chiaro, superate l’orgoglio. Intuizioni fortissime. Serata serena, con la sensazione di aver finalmente rimesso tutto al posto giusto.

Leone

Ottimismo e calore vi rendono irresistibili, ma non strafate. Non potete salvare tutti. Delegate e respirate. Serata perfetta per rallentare e godervi l’affetto sincero di chi vi è vicino.

Vergine

Giornata luminosa: entusiasmo contagioso e incontri speciali. Tutto scorre meglio del previsto. Siete brillanti anche nel lavoro. In amore, possibilità concrete di nuovi legami o emozioni inattese.

Oroscopo 24 aprile 2026: Ariete vola, Gemelli sorprendono, Acquario crolla, Pesci brillano

Bilancia

Creatività altissima e soluzioni eleganti. Evitate di controllare tutto: lasciate spazio agli altri. Fascino magnetico in serata, ideale per chiarire o dichiarare qualcosa di importante.

Scorpione

Serve pazienza: nuove situazioni richiedono apertura mentale. Meglio osservare che agire. Energia limitata, quindi dosate gli impegni. Strategia vincente: ascoltare molto e parlare solo quando serve davvero.

Sagittario

Spirito libero alle stelle: occasioni e novità vi cercano. Attenzione però a non esagerare promettendo troppo. Un imprevisto si trasforma in opportunità. Serata intensa e mentalmente stimolante.

Capricorno

Avete tutto sotto controllo: efficienza e carisma insieme. Usate ironia e leggerezza per ottenere di più. Ottimo momento per trattative. Piccole fortune rendono la giornata ancora più soddisfacente.

Acquario

Stress e rigidità rischiano di farvi perdere lucidità. Evitate scontri, le parole pesano. Fermatevi, respirate, staccate. Rimandare decisioni oggi è la scelta più intelligente.

Pesci

Magnetici e sicuri: giornata quasi magica. Intuizioni perfette e progetti condivisi trovano terreno fertile. In amore emozioni profonde. Un incontro può cambiare le prospettive più di quanto immaginate.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno venerdì 24 aprile 2026 è a cura di Astrid