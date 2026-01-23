Oroscopo 24 gennaio 2026 Inizio weekend complicato per molti segni
Oroscopo 24 gennaio 2026: Inizio weekend complicato per molti segni
Ariete
Concedervi di essere stanchi non vi rende deboli, ma più consapevoli. Dentro di voi c’è un’energia forte che oggi va gestita con calma. Fate pulizia, dentro e fuori, e fidatevi del vostro istinto, senza pressioni esterne.
Toro
Vi sentite nervosi e affaticati, e basta poco per farvi perdere la pazienza. È una giornata che chiede prudenza, soprattutto nelle discussioni e nelle decisioni economiche. Rimandare oggi è un atto di intelligenza.
Gemelli
Siete in movimento, anche se qualcosa vi frena. Avete voglia di cambiare, ma temete di sbagliare. Ricordate che non serve avere tutto chiaro per ripartire: il coraggio viene facendo.
Cancro
State recuperando dopo un periodo complesso. Avvertite il desiderio di lasciarvi alle spalle ciò che vi ha appesantiti. In amore cresce la voglia di guardare avanti, con più fiducia e apertura.
Leone
Avete bisogno di riconoscimento, ma oggi il cielo vi invita ad ascoltarvi davvero. I nuovi inizi sono favoriti, purché partano da una fiducia autentica in voi stessi, non dal bisogno di controllo.
Vergine
Anche se vi sentite soli nel percorso, state andando nella direzione giusta. La giornata diventa sempre più favorevole, con lucidità, dialogo e determinazione che vi aiutano a fare scelte concrete.
Oroscopo 24 gennaio 2026
Bilancia
Le risorse che cercate fuori sono già dentro di voi. La giornata favorisce chiarimenti importanti e vi aiuta a rimettere ordine nelle relazioni, lasciando andare vecchi risentimenti.
Scorpione
La giornata è intensa e imprevedibile. Qualcuno vicino a voi ha bisogno di supporto e voi saprete esserci, ma senza dimenticare di proteggere le vostre energie e concedervi riposo.
Sagittario
Sapete dove volete arrivare e questo vi aiuta a restare concentrati. Procedete per gradi e senza sovraccaricarvi: anche piccoli passi oggi vi portano lontano.
Capricorno
Non siete definiti dalle cadute, ma dalle scelte che fate dopo. Serve concentrazione, soprattutto sul lavoro. Le tensioni affettive fanno parte di una fase di preparazione a qualcosa di più solido.
Acquario
La giornata chiede di occuparvi di questioni pratiche rimaste in sospeso. Non forzate le risposte: questo tempo di riflessione vi aiuta a capire cosa non vi soddisfa più.
Pesci
Siete più sensibili del solito e il passato tende a riaffiorare. Chiedere aiuto non vi indebolisce: anzi, rende il vostro percorso più umano e sostenibile.
L’oroscopo del giorno sabeto 24 gennaio 2026 è a cura di Astrid
#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci #oroscopodelgiorno #oroscopo24gennaio2026 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali