Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 24 gennaio 2026 Inizio weekend complicato per molti segni

Oroscopo del giorno

23 Gennaio 2026

Oroscopo 24 gennaio 2026 Inizio weekend complicato per molti segni

Oroscopo 24 gennaio 2026: Inizio weekend complicato per molti segni

Ariete

Concedervi di essere stanchi non vi rende deboli, ma più consapevoli. Dentro di voi c’è un’energia forte che oggi va gestita con calma. Fate pulizia, dentro e fuori, e fidatevi del vostro istinto, senza pressioni esterne.

Toro

Vi sentite nervosi e affaticati, e basta poco per farvi perdere la pazienza. È una giornata che chiede prudenza, soprattutto nelle discussioni e nelle decisioni economiche. Rimandare oggi è un atto di intelligenza.

Gemelli

Siete in movimento, anche se qualcosa vi frena. Avete voglia di cambiare, ma temete di sbagliare. Ricordate che non serve avere tutto chiaro per ripartire: il coraggio viene facendo.

Cancro

State recuperando dopo un periodo complesso. Avvertite il desiderio di lasciarvi alle spalle ciò che vi ha appesantiti. In amore cresce la voglia di guardare avanti, con più fiducia e apertura.

Leone

Avete bisogno di riconoscimento, ma oggi il cielo vi invita ad ascoltarvi davvero. I nuovi inizi sono favoriti, purché partano da una fiducia autentica in voi stessi, non dal bisogno di controllo.

Vergine

Anche se vi sentite soli nel percorso, state andando nella direzione giusta. La giornata diventa sempre più favorevole, con lucidità, dialogo e determinazione che vi aiutano a fare scelte concrete.

Oroscopo 24 gennaio 2026

Bilancia

Le risorse che cercate fuori sono già dentro di voi. La giornata favorisce chiarimenti importanti e vi aiuta a rimettere ordine nelle relazioni, lasciando andare vecchi risentimenti.

Scorpione

La giornata è intensa e imprevedibile. Qualcuno vicino a voi ha bisogno di supporto e voi saprete esserci, ma senza dimenticare di proteggere le vostre energie e concedervi riposo.

Sagittario

Sapete dove volete arrivare e questo vi aiuta a restare concentrati. Procedete per gradi e senza sovraccaricarvi: anche piccoli passi oggi vi portano lontano.

Capricorno

Non siete definiti dalle cadute, ma dalle scelte che fate dopo. Serve concentrazione, soprattutto sul lavoro. Le tensioni affettive fanno parte di una fase di preparazione a qualcosa di più solido.

Acquario

La giornata chiede di occuparvi di questioni pratiche rimaste in sospeso. Non forzate le risposte: questo tempo di riflessione vi aiuta a capire cosa non vi soddisfa più.

Pesci

Siete più sensibili del solito e il passato tende a riaffiorare. Chiedere aiuto non vi indebolisce: anzi, rende il vostro percorso più umano e sostenibile.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno sabeto 24 gennaio 2026 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci #oroscopodelgiorno #oroscopo24gennaio2026 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali