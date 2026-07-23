Oroscopo 24 luglio 2026: Scorpione protagonista del giorno, Leone e Vergine brillano
Oroscopo 24 luglio 2026: Scorpione protagonista del giorno, Leone e Vergine brillano
Ariete
Voto: 6. Controllate l’impulsività e lasciate parlare il cuore: un chiarimento sincero vale più di una polemica. Sul lavoro vincerà chi saprà aspettare il momento giusto.
Toro
Voto: 7. Venere rende l’amore più dolce, anche se la sensibilità sarà alle stelle. Concretezza e determinazione vi regalano una giornata ricca di piccole soddisfazioni.
Gemelli
Voto: 8. Marte vi accende di entusiasmo e idee brillanti: il dialogo rafforza i sentimenti e un’intuizione geniale può trasformarsi in una vittoria professionale.
Cancro
Voto: 7. La Luna vi protegge e rende più facile ritrovare armonia con chi amate. Prudenza e lucidità vi permettono di evitare errori e chiudere bene la settimana.
Leone
Voto: 8. Il Sole nel segno vi rende magnetici e pieni di energia: conquistate con un sorriso e fatevi notare anche sul lavoro. Evitate solo inutili tensioni.
Vergine
Voto: 8. Venere illumina il cuore e rende ogni emozione più autentica: coppie affiatate e single pronti a sorprendenti incontri. Organizzazione e talento vi portano lontano.
Oroscopo 24 luglio 2026: Scorpione protagonista del giorno, Leone e Vergine brillano
Bilancia
Voto: 7. Un confronto sincero rimette ogni tassello al proprio posto e restituisce serenità. Sul lavoro ordine e pazienza vi fanno raggiungere risultati superiori alle aspettative.
Scorpione
Voto: 9. La Luna nel segno vi incorona protagonisti: intuito, fascino e determinazione vi aprono ogni porta. In amore e nel lavoro siete semplicemente irresistibili.
Sagittario
Voto: 7. La voglia di cambiare è forte, ma la prudenza sarà la vostra migliore alleata. Un dialogo costruttivo oggi prepara il terreno ai successi di domani.
Capricorno
Voto: 8. Serenità e concretezza vi accompagnano in una giornata davvero positiva. Il cuore ritrova equilibrio e il lavoro prende una direzione promettente per la prossima settimana.
Acquario
Voto: 6. Qualche ostacolo vi metterà alla prova, ma la calma farà la differenza. Ascoltate chi vi vuole bene e ogni tensione si scioglierà rapidamente.
Pesci
Voto: 7. Il dialogo riaccende i sentimenti e restituisce fiducia a chi aveva qualche dubbio. Sul lavoro la costanza viene premiata con segnali incoraggianti e nuove prospettive.