Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 24 Novembre 2025: un lunedì intenso per molti segni

Oroscopo del giorno

23 Novembre 2025

Oroscopo 24 Novembre 2025: un lunedì intenso per molti segni

Oroscopo 24 novembre 2025

Ariete

La giornata parte con un po’ di confusione mentale, ma basta rallentare per capire meglio cosa merita attenzione. Sul lavoro si riaprono questioni che pensavate chiuse, chiedendo calma e lucidità. In amore c’è bisogno di protezione e chiarezza, senza alimentare tensioni.

Toro

Oggi preferite concretezza e ordine. Le cose pratiche scorrono, anche se richiedono pazienza. Un chiarimento evita malintesi, mentre in amore emerge il desiderio di stabilità. Meglio muoversi con prudenza nelle scelte economiche e familiari.

Gemelli

L’energia è altalenante e potrebbe creare incertezze. Il lavoro chiede più attenzione per evitare piccoli errori. Una conversazione chiarisce un dubbio affettivo e vi aiuta a definire meglio ciò che volete. Evitate di correre troppo: serve ritmo più lento.

Cancro

Una giornata un po’ faticosa, con richieste improvvise che aumentano la stanchezza mentale. In amore serve delicatezza per evitare malintesi. Sul lavoro cambiamenti dell’ultimo minuto vi costringono a riorganizzare i piani, ma riuscite comunque a mantenere il controllo.

Leone

Siete più stanchi del solito e questo può portarvi a reagire impulsivamente. Nel lavoro è utile ascoltare prima di rispondere. In amore meglio non forzare i tempi: un gesto semplice vale più di un discorso complicato. Serata più calma.

Vergine

La mente corre veloce e vi spinge a sistemare tutto ciò che non funziona. Nel lavoro arriva un compito impegnativo ma alla vostra portata. In amore c’è bisogno di naturalezza: un eccesso di analisi può confondere. Bene le attività quotidiane.

Oroscopo 24 novembre 2025

Bilancia

Umore altalenante e leggero senso di sovraccarico. Nel lavoro conviene evitare decisioni affrettate. In amore serve più ascolto e meno aspettativa. Una piccola soddisfazione vi riporta equilibrio entro sera.

Scorpione

Intuito forte ma emotività intensa. Nel lavoro riuscite a cogliere dettagli che gli altri non vedono. In amore torna un desiderio di verità e trasparenza. Attenzione a non chiudervi troppo in voi stessi: il dialogo aiuta.

Sagittario

Giornata dinamica ma un po’ dispersiva. Sul lavoro è facile perdere il filo, meglio fissare priorità chiare. In amore cresce la voglia di leggerezza e movimento, ma serve delicatezza nelle parole. Una notizia vi sorprende positivamente.

Capricorno

Oggi contano calma e organizzazione. Sul lavoro dimostrate affidabilità, anche se un imprevisto rallenta i piani. In amore emerge il desiderio di stabilità e concretezza. Bene le scelte pratiche per la casa.

Acquario

La mente è creativa ma poco concentrata sulle cose pratiche. Nel lavoro evitate di cambiare direzione all’ultimo minuto. In amore c’è voglia di libertà, ma anche bisogno di un confronto sincero. Un’idea nuova merita attenzione.

Pesci

Sensibilità alta e intuizioni utili. Sul lavoro serve più fermezza per non lasciarsi condizionare dai dubbi. In amore una parola gentile scioglie un fraintendimento. La giornata scorre meglio nella seconda parte.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

L’oroscopo del giorno lunedì 24 novembre 2025 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci #oroscopodelgiorno #oroscopo24novembre2025 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali