Oroscopo 24 ottobre 2025. Pesci, nessuno vi può fermare, Vergine stanca, Sagittario ottimista

23 Ottobre 2025

Ariete: Giornata di forti stimoli e voglia di agire. Un progetto o un’idea accenderanno la tua creatività e ti spingeranno a osare: il momento è perfetto per dare il via a un nuovo ciclo positivo, soprattutto nel lavoro.

Toro: L’amore è protagonista. Se sei in coppia, vivrai momenti di intensa complicità; se sei single, potresti incontrare qualcuno capace di toccare corde profonde. Le stelle favoriscono l’intesa e gli incontri.

Gemelli: Desiderio di cambiamento e crescita. È il momento di aprirti a nuove esperienze e lasciare andare ciò che non ti soddisfa più. Le scelte coraggiose porteranno novità e soddisfazioni.

Cancro: Attenzione alla gelosia e alle emozioni forti. Trova equilibrio e comunica apertamente: con il dialogo riuscirai a ristabilire armonia nelle relazioni.

Leone: Passione alle stelle e cuore in festa. L’amore brilla con sorprese e gesti romantici che ti faranno sentire speciale. Giornata da vivere con intensità e gioia.

Vergine: La stanchezza si fa sentire, ma puoi rigenerarti dedicandoti al riposo. Prenditi del tempo per te: presto tornerai più forte e lucido che mai.

Bilancia: Un po’ di incertezza nelle decisioni, ma non forzare i tempi. Rifletti, chiarisci i tuoi pensieri e troverai la giusta direzione, sia in amore che nel lavoro.

Scorpione: Occhio alle spese e agli sbalzi emotivi. La cautela sarà la tua alleata: pianifica e mantieni la calma per garantire stabilità e serenità interiore.

Sagittario: Energia e ottimismo dominano la scena. Perfetto per un viaggio, un progetto o un’avventura che riaccenda il tuo entusiasmo. Contagioso il tuo buonumore!

Capricorno: Giornata intensa di impegni, ma non trascurare la salute. Con equilibrio e organizzazione riuscirai a gestire tutto senza stress. La prevenzione è la tua forza.

Acquario: È tempo di rivincita! Superi ostacoli e ti affermi con determinazione, ottenendo risultati che aspettavi da tempo. La fiducia in te stesso fa la differenza.

Pesci: Vitalità e motivazione al massimo. Nessuno può fermarti: sfrutta questa carica per realizzare i tuoi sogni e dare forma alle tue ambizioni. Giornata radiosa e vincente.

L’oroscopo del giorno venerdì 24 ottobre 2025 è a cura di Astrid

