Oroscopo 24 settembre 2025. Gemelli annoiati e insofferenti, Cancro radioso, Vergine, giornata per osare di più, mercoledì complesso per Capricorno

Oroscopo del giorno

23 Settembre 2025

Ariete

Ciò che oggi vi spaventa può portarvi lontano. Coraggio, non abbiate timore di dire la verità, scegliete i momenti giusti per far valere la vostra voce e non sprecate energie in discussioni inutili.

Toro

Una delusione recente pesa ancora, ma è il momento di accettare e cambiare rotta. Dire di no è un diritto: il futuro potrà sorprendervi se non lasciate che la paura del cambiamento vi blocchi.

Gemelli

La noia vi rende insofferenti. Stabilite priorità e liberatevi dei compiti più gravosi: vi sentirete più leggeri. Ricordate che la vostra corsa è unica, non serve confrontarsi con gli altri.

Cancro

Giornata luminosa: dopo un periodo complesso, ritrovate buonumore e fiducia. Nulla riuscirà a turbarvi, e la vostra energia contagiosa porterà risultati concreti

Leone

Sfide e riflessioni si alternano, ma la vostra resilienza è la chiave. Gestite con attenzione le spese e seguite il vostro spirito battagliero: vi aiuterà a trasformare la giornata in un’occasione positiva.

Vergine

Pronti a osare di più. La giornata invita a progettare viaggi, sogni e nuove conoscenze. In amore complicità e passione vi guidano: non lasciate che le paure frenino la vostra voglia di futuro.

Bilancia

Oggi vi sentite scarichi e appesantiti dalle responsabilità quotidiane. Concedetevi più comprensione e meno giudizi frettolosi: prudenza e calma eviteranno conflitti inutili.

Scorpione

Vitalità e leggerezza colorano questa giornata. Amore e relazioni sono al centro, con possibilità di incontri o momenti intensi. Concedetevi un piccolo rischio: il vostro istinto vi guiderà.

Sagittario

La stanchezza vi rallenta, ma create comunque spazi per la felicità. Non portate rancore: il perdono vi alleggerisce e l’amore dei familiari vi ricorda che non siete soli.

Capricorno

Periodo complesso, con emozioni che rischiano di travolgere. Non mollate: ogni passo che fate ora diventa fondamento del futuro. Cercate sostegno nelle persone care

Acquario

Fate ordine, dentro e fuori e liberarsi dal superfluo vi porterà chiarezza e nuove energie. Evitate polemiche sterili e convogliate la creatività in progetti concreti: i rapporti miglioreranno.

Pesci

Una nuova energia vi accompagna e i progetti iniziano a dare frutti. Finalmente trovate soluzioni a blocchi che sembravano insormontabili. Attenzione agli eccessi, ma aspettatevi buone notizie anche sul fronte economico.

L’oroscopo del giorno mercoledì 24 settembre 2025 è a cura di Astrid

