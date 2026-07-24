Oroscopo del giorno 24 Luglio 2026

Oroscopo 25 luglio 2026: Toro protagonista del giorno, Leone, meno orgoglio, non bene Capricorno

Oroscopo 25 luglio 2026: Toro protagonista del giorno, Leone, meno orgoglio, non bene Capricorno

Ariete – Voto 6

La diplomazia sarà il vostro superpotere: una parola gentile eviterà inutili scintille. In amore rallentate la corsa e sul lavoro scegliete la calma, non l’impulsività.

Toro – Voto 9

Siete i veri protagonisti della giornata: amore, lavoro e fortuna parlano la vostra lingua. Un incontro o un progetto possono regalarvi una soddisfazione destinata a durare.

Gemelli – Voto 7

Una chiacchierata sincera scioglie un dubbio e riporta il sorriso. Nel lavoro ritrovate ritmo e concretezza, senza correre dietro a illusioni.

Cancro – Voto 8

Il cuore torna a battere forte e regala emozioni autentiche. L’entusiasmo contagia anche il lavoro, dove una piccola conquista vale doppio.

Leone – Voto 6

Meno orgoglio e più spontaneità: l’amore vi sorprenderà quando abbasserete le difese. Una serata in famiglia ricaricherà le energie e il buonumore.

Vergine – Voto 8

Precisione e fascino formano una coppia imbattibile. Sul lavoro brillate senza sforzo, mentre in amore basta un gesto per accendere grandi emozioni.

Bilancia – Voto 7

Un consiglio ricevuto al momento giusto cambia la prospettiva della giornata. Dialogo e serenità vi regalano equilibrio in amore e soddisfazioni pratiche.

Scorpione – Voto 6

Non tutto merita una battaglia: lasciate andare ciò che pesa. Un confronto sincero riporterà armonia e vi farà guardare avanti con più fiducia.

Sagittario – Voto 8

Le stelle accendono entusiasmo e complicità: ogni incontro può diventare speciale. Sul lavoro arrivano riconoscimenti che premiano il vostro impegno.

Capricorno – Voto 5

Serve pazienza: le nuvole passeranno prima di quanto immaginiate. Evitate polemiche, proteggete gli affetti e concedetevi una pausa rigenerante.

Acquario – Voto 8

Il cuore ritrova leggerezza e la famiglia diventa una preziosa fonte di energia. Collaborazione e idee brillanti vi aprono porte inaspettate.

Pesci – Voto 7

Ascoltare sarà molto più efficace che insistere. Un gesto affettuoso rafforza i rapporti e vi accompagna verso un finale di giornata più sereno.

Oroscopo 25 luglio 2026: Toro protagonista del giorno, Leone, meno orgoglio, non bene Capricorno

 

L’oroscopo del giorno sabato 25 luglio 2026 è a cura di Astrid

Oroscopo 25 luglio 2026

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