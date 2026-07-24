Oroscopo 25 luglio 2026: Toro protagonista del giorno, Leone, meno orgoglio, non bene Capricorno
Oroscopo 25 luglio 2026: Toro protagonista del giorno, Leone, meno orgoglio, non bene Capricorno
Ariete – Voto 6
La diplomazia sarà il vostro superpotere: una parola gentile eviterà inutili scintille. In amore rallentate la corsa e sul lavoro scegliete la calma, non l’impulsività.
Toro – Voto 9
Siete i veri protagonisti della giornata: amore, lavoro e fortuna parlano la vostra lingua. Un incontro o un progetto possono regalarvi una soddisfazione destinata a durare.
Gemelli – Voto 7
Una chiacchierata sincera scioglie un dubbio e riporta il sorriso. Nel lavoro ritrovate ritmo e concretezza, senza correre dietro a illusioni.
Cancro – Voto 8
Il cuore torna a battere forte e regala emozioni autentiche. L’entusiasmo contagia anche il lavoro, dove una piccola conquista vale doppio.
Leone – Voto 6
Meno orgoglio e più spontaneità: l’amore vi sorprenderà quando abbasserete le difese. Una serata in famiglia ricaricherà le energie e il buonumore.
Vergine – Voto 8
Precisione e fascino formano una coppia imbattibile. Sul lavoro brillate senza sforzo, mentre in amore basta un gesto per accendere grandi emozioni.
Bilancia – Voto 7
Un consiglio ricevuto al momento giusto cambia la prospettiva della giornata. Dialogo e serenità vi regalano equilibrio in amore e soddisfazioni pratiche.
Scorpione – Voto 6
Non tutto merita una battaglia: lasciate andare ciò che pesa. Un confronto sincero riporterà armonia e vi farà guardare avanti con più fiducia.
Sagittario – Voto 8
Le stelle accendono entusiasmo e complicità: ogni incontro può diventare speciale. Sul lavoro arrivano riconoscimenti che premiano il vostro impegno.
Capricorno – Voto 5
Serve pazienza: le nuvole passeranno prima di quanto immaginiate. Evitate polemiche, proteggete gli affetti e concedetevi una pausa rigenerante.
Acquario – Voto 8
Il cuore ritrova leggerezza e la famiglia diventa una preziosa fonte di energia. Collaborazione e idee brillanti vi aprono porte inaspettate.
Pesci – Voto 7
Ascoltare sarà molto più efficace che insistere. Un gesto affettuoso rafforza i rapporti e vi accompagna verso un finale di giornata più sereno.
Oroscopo 25 luglio 2026: Toro protagonista del giorno, Leone, meno orgoglio, non bene Capricorno