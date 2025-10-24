Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 25 ottobre 2025. La luna guida il Toro, Vergine risultati concreti sul lavoro e in amore, Capricorno top del giorno

Oroscopo del giorno

24 Ottobre 2025

Oroscopo 25 ottobre 2025. La luna guida il Toro, Vergine risultati concreti sul lavoro e in amore, Capricorno top del giorno

Oroscopo 25 ottobre 2025. La luna guida il Toro, Vergine risultati concreti sul lavoro e in amore, Capricorno top del giorno

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ariete: Una giornata di chiarimenti e riflessioni. Le parole contano: evita reazioni impulsive e scegli la calma. Nel pomeriggio una novità inaspettata riaccenderà la tua energia e ti farà guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.

Toro: La Luna ti guida verso serenità e concretezza. Riesci a risolvere questioni che ti pesavano e a ritrovare stabilità emotiva. In amore la tua presenza sarà un punto fermo per chi ami.

Gemelli: Distrazione e confusione rischiano di farti perdere tempo. Le stelle ti invitano a rallentare e a concentrarti su ciò che davvero conta. Meglio poche cose ma fatte bene: un piccolo traguardo ti regalerà soddisfazione.

Cancro: Giornata a due velocità. L’umore va su e giù, ma l’intuito è fortissimo. Segui le tue sensazioni e fidati del cuore: una notizia serale ti restituirà fiducia.

Leone: Qualche tensione e un po’ di stanchezza si faranno sentire. Non tutto fila liscio, ma la forza non ti manca. Evita scontri: presto tornerai protagonista con tutta la tua grinta.

Vergine: Precisione e armonia sono le tue armi vincenti. La giornata scorre con equilibrio, permettendoti di ottenere risultati concreti sia nel lavoro che nelle relazioni. Chi ti è vicino riconoscerà il tuo impegno e la tua chiarezza.

Oroscopo 25 ottobre 2025

Bilancia: Serenità e dialogo sincero. Sai trovare le parole giuste per ristabilire equilibrio e chiarire un malinteso. Il tuo tatto sarà la chiave per mantenere armonia e rafforzare i legami più importanti.

Scorpione: Le stelle ti chiedono di lasciare andare ciò che non serve più, soprattutto in amore. Ritrovare la tua autenticità sarà il primo passo verso un equilibrio più vero.

Sagittario: Ti senti diviso tra il desiderio di libertà e la voglia di stabilità. Oggi servirà pazienza per non creare tensioni. Accetta i compromessi

Capricorno: Sei tra i protagonisti assoluti della giornata. Lucidità, calma e disciplina ti portano lontano. Nel lavoro compi passi decisivi e in ambito personale riesci a farti capire senza forzature. Una gratificazione in arrivo premierà la tua costanza.

Acquario: Tante idee e un po’ di disordine mentale. Rallenta i ritmi e lascia che l’ispirazione fluisca naturalmente. Una chiacchierata con un amico riaccenderà la chiarezza e la motivazione.

Pesci: Sensibilità amplificata e un pizzico di confusione. Evita situazioni caotiche e ritagliati spazi di silenzio: da questa calma nascerà una nuova consapevolezza. Fidati delle emozioni, ma senza lasciartene travolgere.

L’oroscopo del giorno sabato 25 ottobre 2025 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci

#oroscopodelgiorno #oroscopo25ottobre2025 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali