Oroscopo 26 dicembre 2025, Santo Stefano sotto le stelle

25 Dicembre 2025

Ariete

Sentite una forte spinta ad agire, ma la giornata chiede prudenza. Sul lavoro è meglio non forzare risposte che tardano ad arrivare. Nei rapporti affettivi serve calma: rallentare oggi evita errori e prepara scelte più solide per il futuro.

Toro

Ritrovate concretezza e sicurezza. È pertanto il momento giusto per sistemare ciò che era rimasto in sospeso, sia sul lavoro che nei sentimenti. Meno parole e più fatti rafforzano legami e fiducia.

Gemelli

E’ una giornata di confusione mentale. Troppe idee insieme rendono difficile scegliere. Nel lavoro e nei rapporti affettivi conviene semplificare, ascoltare di più e rimandare decisioni importanti.

Cancro

In questa giornata entrate in una fase più riflessiva. Il bisogno di protezione emotiva cresce e una conversazione sincera può sciogliere vecchie tensioni. Le scelte prudenti portano serenità e stabilità.

Leone

Avvertite il bisogno di riconoscimento. L’attesa può creare nervosismo, ma è importante evitare scontri mentre, in amore serve maggiore ascolto per non allontanare chi conta davvero.

Vergine

Dopo il Natale è forte in voi il desiderio di mettere ordine. Sul lavoro ogni dettaglio sistemato riduce l’ansia mentre, nei rapporti affettivi la chiarezza porta equilibrio e una sensazione di controllo ritrovato.

Bilancia

Dovete cercare l’armonia e il dialogo. Alcune situazioni vanno chiarite con tatto ma decisione mentre le scelte recenti iniziano a mostrare effetti positivi, soprattutto nelle relazioni.

Scorpione

Vivete emozioni intense. Nel lavoro e in amore è fondamentale controllare le reazioni impulsive pertanto, ricorda: Aprirsi al confronto infatti aiuta a evitare isolamento e tensioni inutili.

Sagittario

Ritrovate una direzione più chiara. L’entusiasmo va accompagnato da realismo. Nei rapporti affettivi torna il piacere della condivisione, senza promesse eccessive.

Capricorno

Il peso delle responsabilità si fa sentire, ma cresce anche in voi il bisogno di riconoscimento. Una collaborazione può rivelarsi utile se affrontata con flessibilità. Ricorda che le scelte di oggi chiariscono le priorità future.

Acquario

Vivete un conflitto tra libertà e doveri. Sul lavoro serve adattamento mentre nei rapporti affettivi vanno definiti confini chiari. Evitare decisioni drastiche aiuta a mantenere equilibrio.

Pesci

Affrontate una giornata emotivamente intensa. Serve infatti concretezza per non lasciarsi trascinare dal pessimismo. Le scelte di oggi aiutano a distinguere ciò che nutre da ciò che consuma energie.

L’oroscopo del giorno venerdì 26 dicembre 2025 è a cura di Astrid

