Oroscopo 26 gennaio 2026: la settimana inizia così, le previsioni astrologiche di oggi

25 Gennaio 2026

Ariete

Una certa irrequietezza rende più difficile restare concentrati. La fretta può portarvi a scelte poco ponderate, soprattutto sul lavoro. Nei rapporti serve più ascolto e meno reazione immediata. Rallentare vi aiuta a evitare errori e a recuperare equilibrio.

Toro

Giornata più tranquilla e concreta. Gli obiettivi appaiono chiari e il lavoro permette di sistemare questioni rimaste in sospeso. Le relazioni beneficiano di calma e ascolto. Anche sul piano economico prevale prudenza e buon senso.

Gemelli

Energie disperse e poca chiarezza nelle priorità. Rischiate di perdervi nei dettagli, rallentando ciò che conta davvero. Attenzione alle parole, che possono creare fraintendimenti. Serve più organizzazione per ritrovare stabilità.

Cancro

Il ritmo è lento e invita alla riflessione. Alcune decisioni richiedono pazienza e maggiore fermezza. Nei rapporti vanno chiarite aspettative non dette. Affrontando tutto un passo alla volta, il quadro diventa più gestibile.

Leone

Cresce il desiderio di dimostrare il vostro valore, ma non tutto si risolve imponendosi. Sul lavoro servono collaborazione e misura. I risultati arrivano con gradualità: meglio consolidare che forzare.

Vergine

Il bisogno di controllo rischia di diventare un limite. Sul lavoro l’eccesso di precisione rallenta e crea tensioni. Nelle relazioni è meglio evitare critiche inutili. Un po’ di flessibilità alleggerisce il carico mentale.

Bilancia

Clima più leggero e collaborativo. Il dialogo diretto aiuta a sciogliere tensioni passate, soprattutto sul lavoro. Le decisioni prese ora chiudono una fase incerta e portano maggiore serenità.

Scorpione

Giornata tesa, soprattutto sul piano professionale. Il rischio è voler avere sempre il controllo. Le reazioni impulsive complicano le relazioni. Un atteggiamento più aperto aiuta a ridurre attriti ed errori.

Sagittario

Torna la voglia di mettersi in gioco. Le iniziative ripartono con entusiasmo, ma richiedono attenzione ai dettagli. Le scelte coraggiose portano risultati, se accompagnate da responsabilità.

Capricorno

Il peso delle responsabilità si fa sentire. Le pressioni esterne limitano la libertà d’azione e raffreddano i rapporti. Serve maggiore flessibilità per non chiudervi e ridurre la stanchezza mentale.

Acquario

Idee nuove e voglia di cambiamento, ma manca ordine. Senza un piano chiaro rischiate dispersione. Concentrarvi su poche priorità vi aiuta a ritrovare chiarezza ed equilibrio.

Pesci

Sensibilità accentuata e qualche dubbio di troppo. Nel lavoro serve concretezza, nelle relazioni confini più chiari. Rimandare non aiuta: affrontare le cose con gradualità porta sollievo.

L’oroscopo del giorno lunedì26 gennaio 2026 è a cura di Astrid

