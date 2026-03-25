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Oroscopo del giorno

Oroscopo 26 marzo 2026: Scorpione e Vergine protagonisti, Leone e Pesci in affanno

Oroscopo del giorno

25 Marzo 2026

Oroscopo 26 marzo 2026: Scorpione e Vergine protagonisti, Leone e Pesci in affanno

Oroscopo 26 marzo 2026

Ariete

Giornata altalenante: l’energia c’è, ma va gestita. Evitate scelte impulsive e osservate di più. Una decisione ponderata oggi può evitare errori e aprire strade migliori già domani.

Toro

Stabilità e concretezza vi guidano. Nessun colpo di scena, ma certezze solide. Consolidate ciò che avete: oggi la vera vittoria è costruire qualcosa che duri nel tempo.

Gemelli

Mente velocissima, idee ovunque. Attenzione però a non disperdervi. Se scegliete una direzione precisa, questa giornata può regalarvi risultati brillanti e occasioni davvero interessanti.

Cancro

Emozioni profonde vi attraversano. Non reagite d’impulso: ascoltate. Un confronto sincero può chiarire molto più di mille pensieri trattenuti. Oggi vince la sensibilità consapevole.

Leone

Clima intenso: evitate scontri inutili. Non tutto va dimostrato oggi. Fermatevi, osservate e scegliete le battaglie giuste. Il controllo emotivo sarà la vostra vera forza.

Vergine

Sorpresa totale: cambiate ritmo e brillate. Uscite dagli schemi e fidatevi dell’intuito. Oggi potete vedere ciò che altri ignorano e trasformarlo in un’opportunità concreta.

Oroscopo 26 marzo 2026

Bilancia

Equilibrio ritrovato e mente lucida. Tutto scorre meglio del previsto. Dialoghi sinceri e scelte ponderate vi permettono di sistemare situazioni rimaste in sospeso con eleganza.

Scorpione

Forza e fascino vi accompagnano. È il momento di consolidare ciò che avete costruito. Emozioni autentiche e scelte lucide rendono questa giornata intensa e produttiva.

Sagittario

Energia in movimento: occasioni improvvise vi cercano. Siate pronti a coglierle senza perdere lucidità. Oggi entusiasmo e visione possono portarvi davvero lontano.

Capricorno

Fase impegnativa, ma utile. Rallentamenti vi costringono a rivedere strategie. Non è una sconfitta: è un passaggio necessario per costruire qualcosa di più solido.

Acquario

Ritmo lento, mente analitica. Riorganizzate priorità senza fretta. Oggi si costruiscono basi importanti: meno azione, più strategia. La pazienza sarà la vostra alleata.

Pesci

Nebbia emotiva: serve concretezza. Evitate distrazioni e restate focalizzati. Oggi è fondamentale distinguere tra sogni e realtà per non perdere opportunità importanti.

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L’oroscopo del giorno giovedì 26 marzo 2026 è a cura di Astrid