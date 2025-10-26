Oroscopo 27 ottobre 2025. Cancro, dolcezza e sensibilità, Bilancia top del giorno, Capricorno, giornata impegnativa

Home

26 Ottobre 2025

Ariete: Questo lunedì presenta qualche incertezza, ma tutto si risolve con calma e determinazione. Piccoli ritardi sul lavoro non devono farti perdere equilibrio mentre In amore serve più ascolto e meno impeto.

Toro: Giornata stabile e positiva. Ottime energie per chi vuole concretizzare idee e progetti. Le relazioni affettive sono sincere e rassicuranti e la famiglia ti sostiene con calore.

Gemelli: Settimana che parte con entusiasmo e curiosità. La mente è vivace e pronta a nuove opportunità mentre L’amore torna leggero e divertente, e anche il lavoro scorre con buone intuizioni.

Cancro: La dolcezza e sensibilità guidano questo lunedì. L’atmosfera domestica è armoniosa, i legami affettivi si rinsaldano mentre sul lavoro, intuizioni preziose ti portano nella direzione giusta.

Leone: Clima altalenante ma gestibile. Serve concentrazione e un pizzico di pazienza per evitare tensioni mentre in amore cerca serenità e lascia parlare il cuore, non l’orgoglio.

Vergine: Ottima giornata per pianificare e rimettere ordine. La mente è lucida e ogni compito trova la sua giusta collocazione. In amore e famiglia regna equilibrio e comprensione reciproca.

Bilancia: Top del giorno. Le stelle ti rendono magnetico e in pieno equilibrio. Tutto scorre con eleganza: nel lavoro arrivano riconoscimenti, in amore armonia e complicità.

Scorpione: Energia intensa e determinata. Giornata ideale per chi vuole voltare pagina e ricominciare con forza. Nel lavoro arrivano risultati concreti, in amore torna la passione autentica.

Sagittario: Lunedì dinamico e stimolante. Hai voglia di metterti in gioco e le stelle ti sostengono. Amicizie e affetti regalano leggerezza, mentre nuove idee trovano terreno fertile.

Capricorno: Giornata impegnativa ma utile. Alcune situazioni richiedono disciplina e pazienza. Evita rigidità e lascia spazio al dialogo: presto arriveranno cambiamenti positivi.

Acquario: Giornata brillante e creativa. Nuove idee, contatti e intuizioni accendono la mente. In amore torna la chiarezza, e in famiglia si respira serenità ritrovata.

Pesci: Giornata serena e piena di ispirazione. Il lavoro fluisce con tranquillità e l’amore porta comprensione e dolcezza. La tua sensibilità ti guida verso equilibrio e pace interiore.

L’oroscopo del giorno lunedì 27 ottobre 2025 è a cura di Astrid

