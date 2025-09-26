Home

26 Settembre 2025

Oroscopo 27 settembre 2025. Ariete, evitate conflitti inutili Vergine, possibili tensioni di coppia, Sagittario portatore di armonia

Ariete – Usate la vostra sensibilità come forza. Evitate conflitti inutili e reagite con calma se qualcuno vi chiede chiarimenti. In coppia cercate equilibrio, mentre sul lavoro meglio non bruciare le tappe: completate ciò che avete iniziato.

Toro – Siete soddisfatti dei progressi fatti e state ritrovando fiducia. In amore e nelle amicizie prevalgono momenti sereni che vi rigenerano. Continuate a credere nelle vostre scelte: siete sulla strada giusta.

Gemelli – State davanti a decisioni importanti e rischiate di perdervi nei dubbi. Lasciatevi guidare anche dall’istinto: l’amore ha bisogno di rassicurazioni, quindi apritevi al dialogo con sincerità.

Cancro – La stanchezza vi pesa, ma non è una sconfitta: le occasioni per ripartire non mancheranno. In amore serve più dolcezza, evitando che la fatica vi renda distanti da chi vi è vicino.

Leone – Giornata impegnativa: rimanete concentrati senza farvi rallentare dagli altri. Qualcuno potrebbe approfittare delle vostre distrazioni. In amore non abbiate paura di chiedere conferme.

Vergine – Avete un cuore grande, ma tensioni in coppia potrebbero nascere da programmi diversi. Siate pronti a mediare per non incrinare l’armonia. Sul lavoro non lasciate che piccoli ostacoli vi blocchino.

Bilancia – Vi sentite giudicati, ma le critiche possono aiutarvi a crescere. In amore il partner vi sprona perché crede in voi: accogliete i consigli con apertura e trasformate le osservazioni in forza.

Scorpione – La vostra immagine brilla e vi rende più sicuri, ma attenzione a non cadere nell’egocentrismo. Sul lavoro la determinazione vi porta lontano, ma ricordate di non trascurare chi vi ama.

Sagittario – Siete portatori di armonia: la vostra bontà d’animo farà la differenza. Non chiudetevi, ma accogliete l’affetto che vi circonda. Nel lavoro l’energia vi sostiene, ma servono concentrazione e costanza.

Capricorno – Qualcuno vi percepisce distanti, forse perché alcune situazioni non vi appagano. È il momento di ritrovare determinazione e concretezza. In amore, piccoli gesti sinceri colmeranno le mancanze.

Acquario – Le relazioni sono al centro: chiedetevi come migliorarle e dimostrate con i fatti il vostro affetto. Nel lavoro arrivano conferme che vi daranno fiducia per i progetti futuri.

Pesci – I vostri sogni oggi sembrano realizzabili. L’amore e il lavoro vi premiano se osate con coraggio. Qualche errore potrà capitare, ma sarete apprezzati per la dedizione: accogliete le opportunità con entusiasmo.

L’oroscopo del giorno sabeto 27 settembre 2025 è a cura di Astrid

