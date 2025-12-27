Home

Oroscopo 28 dicembre 2025: scopri come sarà questa ultima domenica dell’anno

27 Dicembre 2025

Ariete

Una domenica un po’ irrequieta. Le energie non mancano, ma vanno gestite con maggiore lucidità, soprattutto nel lavoro. Nei rapporti serve ascolto: rallentare aiuta a evitare discussioni inutili.

Toro

Domenica da affrontare con la calma e la concretezza. Le questioni pratiche trovano una sistemazione e anche in amore prevale il desiderio di stabilità, senza drammi o forzature.

Gemelli

Siete pieni di pensieri. È importante fare ordine, soprattutto nelle parole, per non creare confusione nei rapporti affettivi e nelle decisioni personali.

Cancro

Siete più sensibili del solito. Alcune situazioni vanno ridimensionate, evitando di prendere tutto sul piano emotivo. In amore serve fiducia e apertura.

Leone

Sentite il bisogno di conferme, ma non tutto arriva subito. Meglio puntare sulla qualità delle azioni e su un dialogo più equilibrato nei rapporti.

Vergine

Ritrovate ordine e chiarezza. È una giornata favorevole per sistemare ciò che era rimasto in sospeso. In amore contano i gesti concreti più delle parole.

Bilancia

ricercate armonia e dialogo. Chiarire piccoli malintesi aiuta a rendere i rapporti più leggeri e sinceri, sia in famiglia che in coppia.

Scorpione

Vivete emozioni intense. Il consiglio è quello di allentare il controllo e lasciare spazio al cambiamento, evitando parole troppo dure.

Sagittario

Sentite il desiderio di guardare oltre, ma con realismo. Le scelte fatte ora ampliano le prospettive senza destabilizzare ciò che è stato costruito.

Capricorno

Procedete con determinazione e senso pratico. Le relazioni chiedono più ascolto, ma le basi restano solide e affidabili.

Acquario

Trovate soluzioni originali ma concrete. È il momento giusto per rompere vecchi schemi e puntare su rapporti più autentici.

Pesci

Dovete ritrovare confini chiari. Un atteggiamento più pratico aiuta a evitare illusioni e a recuperare equilibrio, soprattutto nei sentimenti.

L’oroscopo del giorno domenica 28 dicembre 2025 è a cura di Astrid

