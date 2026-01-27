Ariete

Vi sentite in ritardo rispetto a ciò che volevate essere, ma state seguendo il vostro tempo. La giornata è faticosa, carica di responsabilità, però la vostra forza vi permette di affrontare un nodo che vi tormenta da tempo. Ritrovate lucidità strada facendo.

Toro

Una delusione vi ha reso diffidenti, ma chiudere il cuore non vi protegge davvero. L’intuito vi guida nelle scelte e vi aiuta a sciogliere questioni economiche o familiari. Non trascurate l’amore, anche se difendete la vostra indipendenza.

Gemelli

Siete stanchi e svuotati, ma non rotti. Rallentare è necessario. Da oggi recuperate calma e chiarezza. Nei rapporti nasce un chiarimento sincero e una novità rende le coppie più unite. Restate aperti alle opportunità.

Cancro

Vi sentite soli anche in mezzo agli altri, perché cercate legami autentici. È tempo di ascoltare le intuizioni e dare una scossa alla routine. Presto vi sarà chiesto carattere: risponderete con determinazione.

Leone

Finalmente una giornata favorevole. Fascino e intelligenza vi aiutano a superare attriti e stanchezza emotiva. Ricordate il vostro valore e non abbiate timore di chiedere supporto. Un miglioramento economico rafforza la fiducia.

Vergine

Vi sentite incompresi, ma mantenete concentrazione e lucidità. Fate ordine senza farvi travolgere dall’ansia. Evitate obiettivi irrealistici: una notizia inattesa apre nuovi scenari più concreti.

Oroscopo 28 gennaio 2026: mercoledì pesante, chi respira e chi stringe i denti

Bilancia

La rabbia nasconde una ferita. Nei rapporti serve attenzione e pazienza. La creatività vi guida verso soluzioni alternative e, con calma, riuscite a rimettere ordine anche nelle situazioni più confuse.

Scorpione

La paura di sbagliare vi blocca, ma è tempo di agire. Alleggerite la mente e smettete di rimuginare. Nei rapporti serve dolcezza. Lasciare andare ciò che pesa è la vera forza.

Sagittario

L’ansia vi accompagna, ma state facendo il possibile. Ingoiare qualche rospo aiuta a crescere. Avete bisogno di nuovi stimoli: osate e rimettetevi in gioco senza paura.

Capricorno

I cambiamenti spaventano, ma l’energia non manca. È una fase utile per pianificare e costruire con coraggio. Le finanze tengono: concedetevi anche piccoli piaceri.

Acquario

Troppe responsabilità vi schiacciano. Chiedere aiuto è lucidità. Evitate scontri e procedete per gradi verso un cambiamento che desiderate da tempo.

Pesci

Siete affaticati nel corpo e nella mente. Rivedete un accordo e organizzatevi meglio. In famiglia il clima migliora, ma non fate tutto da soli: chiedere supporto è necessario.