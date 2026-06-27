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Oroscopo del giorno

Oroscopo 28 giugno 2026: Scorpione al Top, Toro, Vergine e Capricorno brillano

Oroscopo del giorno

27 Giugno 2026

Oroscopo 28 giugno 2026: Scorpione al Top, Toro, Vergine e Capricorno brillano

Oroscopo 28 giugno 2026

Ariete

Una sorpresa in famiglia cambia il tono della giornata e riporta il sorriso. In amore basta un gesto spontaneo per ritrovare complicità e guardare al futuro con entusiasmo

Toro

La serenità vi accompagna in ogni scelta e rende speciale anche la più semplice delle giornate. Un incontro o una bella notizia accendono il cuore e rafforzano la fiducia

Gemelli

Il fascino è irresistibile e una conversazione si trasforma in un’opportunità tutta da vivere. Le amicizie regalano leggerezza e un progetto prende finalmente la direzione desiderata

Cancro

La pazienza sarà la vostra migliore alleata davanti a piccoli malintesi. Con un dialogo sincero ritroverete serenità e chi vi vuole bene saprà sorprendervi

Leone

L’entusiasmo torna protagonista e rende speciale ogni momento condiviso. Un invito inatteso o una bella occasione riaccendono il desiderio di mettervi in gioco

Vergine

L’amore torna a emozionare con una sorpresa che rompe la routine. Sul lavoro arrivano conferme incoraggianti e una vecchia amicizia si rifà finalmente viva

Oroscopo 28 giugno 2026

Bilancia

Meglio evitare polemiche inutili e concedervi una pausa rigenerante. La calma sarà la carta vincente per chiudere la giornata con un sorriso ritrovato

Scorpione Top del giorno

Il vostro intuito non sbaglia un colpo e vi conduce verso una splendida soddisfazione. L’amore, le amicizie e la famiglia si uniscono in un mix perfetto di emozioni

Sagittario

Non tutto procede secondo i piani, ma la vostra capacità di adattamento farà la differenza. Entro sera ritroverete fiducia grazie all’affetto di chi vi è vicino

Capricorno

Una giornata luminosa premia l’impegno degli ultimi tempi con belle conferme. In amore e in famiglia respirate armonia, mentre una notizia alimenta nuovi progetti

Acquario

Serve un pizzico di diplomazia per evitare inutili tensioni familiari. Una parola gentile rimette tutto al proprio posto e restituisce serenità al cuore

Pesci

Le emozioni diventano protagoniste e rendono questa domenica più intensa del previsto. Un incontro, un sorriso o una telefonata speciale vi regalano nuova energia

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L’oroscopo del giorno domenica 28 giugno 2026 è a cura di Astrid