Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 28 marzo 2026: Cancro protagonista, Toro in calo, Capricorno in difficoltà

Oroscopo del giorno

27 Marzo 2026

Oroscopo 28 marzo 2026: Cancro protagonista, Toro in calo, Capricorno in difficoltà

Oroscopo 28 marzo 2026: Cancro protagonista, Toro in calo, Capricorno in difficoltà

Ariete

Rallenta e osserva: non tutto si controlla davvero. Le risposte arrivano quando smetti di inseguirle con troppa forza.

Toro

Energia bassa, ma costruzione lenta: ogni piccolo passo conta. Ritrova disciplina e vedrai risultati concreti nel tempo.

Gemelli

Dolcezza e equilibrio: oggi ti prendi cura di te stesso. Le relazioni si fanno più sincere e rigeneranti.

Cancro

Sei protagonista: lascia andare il passato e riparti. Dentro di te nasce una nuova direzione più autentica.

Leone

Meno apparenza, più verità: la tua fragilità diventa forza. Rallenta e ascolta ciò che senti davvero.

Vergine

Finalmente ti riconosci: meno giudizio, più valore. Una situazione si sblocca e ti regala sollievo.

Bilancia

Ritrova il tuo centro: meno caos, più equilibrio. Piccoli cambiamenti riportano serenità e chiarezza.

Scorpione

Emozioni forti: ascoltati senza paura. In amore serve verità, nel lavoro nascono decisioni importanti.

Sagittario

Non isolarti: trasforma la tensione in energia. Nuove opportunità arrivano se resti aperto al mondo.

Capricorno

Momento delicato: non perdere fiducia. Dentro di te c’è la forza per ricostruire tutto con pazienza.

Acquario

Fermati un attimo: il silenzio ti chiarisce le idee. Ritrova equilibrio e affronta tutto con lucidità.

Pesci

Energia potente: canalizzala con precisione. Hai tutto per ottenere risultati straordinari, passo dopo passo.

Oroscopo 28 marzo 2026: Cancro protagonista, Toro in calo, Capricorno in difficoltà



<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno sabato 28 marzo 2026 è a cura di Astrid