27 Settembre 2025

Oroscopo 28 settembre 2025. Ariete evitate conflitti inutili, Gemelli, non abbiate paura di cambiare direzione

Ariete – Avete bisogno di un progetto stimolante che ravvivi l’entusiasmo. Evitate conflitti inutili: concentratevi su ciò che conta davvero e ritrovate energia vicino alle persone care.

Toro – La paura di non essere capiti pesa, ma aprirsi può portare più intesa. Non lasciatevi abbattere dalla stanchezza: presto arriveranno opportunità da cogliere al volo.

Gemelli – La mente è lucida e pronta a nuove idee. Non abbiate paura di cambiare direzione se serve. In amore la sincerità rafforzerà il rapporto.

Cancro – Non tenete dentro ciò che provate: la chiarezza è la chiave dei rapporti. Al lavoro emerge la vostra capacità, ma imparate a proteggere anche gli affetti.

Leone – Se qualcosa vi pesa, esprimetelo con dolcezza. È il momento di lasciare andare ciò che non vi fa più stare bene e aprirvi a nuovi inizi.

Vergine – Non fatevi fermare dall’orgoglio: affrontare i nodi rafforzerà i legami. La resilienza è la vostra forza per superare gli ostacoli e proteggere i vostri sogni.

Bilancia – Mostratevi per ciò che siete: la vulnerabilità crea intimità. Alcune tensioni richiedono coraggio e responsabilità, ma i progressi arriveranno.

Scorpione – Dopo tanta corsa sentite il bisogno di rallentare. Accettate l’aiuto di chi vi vuole bene: presto arriverà il sostegno che vi serve per affrontare le sfide.

Sagittario – Non scambiate una crisi momentanea per la fine di un legame. In amore e sul lavoro servono pazienza e nuove prospettive per ritrovare stabilità.

Capricorno – Non rimandate un confronto: un dialogo sincero può liberarvi. Ritrovate fiducia nelle vostre capacità, piccoli segnali vi ridaranno coraggio.

Acquario – È il momento di chiarire ciò che vi pesa. Arrivano energia, riconoscimenti e motivazione: lasciatevi sorprendere da conferme e piccole gratificazioni.

Pesci – I sogni hanno bisogno di fiducia e parole sincere. La giornata decolla nel pomeriggio, tra produttività e incontri interessanti che vi faranno sentire vivi.

L’oroscopo del giorno domenica 28 settembre 2025 è a cura di Astrid

