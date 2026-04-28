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Oroscopo del giorno

Oroscopo 29 aprile 2026: Cancro rinasce, Pesci si risvegliano, Scorpione domina

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28 Aprile 2026

Oroscopo 29 aprile 2026: Cancro rinasce, Pesci si risvegliano, Scorpione domina

Oroscopo 29 aprile 2026: Cancro rinasce, Pesci si risvegliano, Scorpione domina

Ariete

State cambiando più di quanto crediate. Le difficoltà vi stanno rafforzando. Oggi serve pazienza, non forza. I risultati arrivano, anche se lentamente. In famiglia, cercate equilibrio e parole giuste.

Toro

Semplificate. Non tutto è complicato come sembra. Fate un passo alla volta. La motivazione torna, ma va gestita. Evitate tensioni familiari. Scegliere la calma oggi è già una vittoria importante.

Gemelli

State recuperando energia e lucidità. Ogni esperienza vi sta formando. Giornata viva, con spunti interessanti. Attenzione ai rapporti: ascoltare conta più di parlare. L’equilibrio farà la differenza.

Cancro

Siete rinati. Dopo la tempesta, torna il respiro. Una svolta si avvicina davvero. Non mollate ora. In amore si accorciano le distanze. Attenzione solo alle spese impulsive.

Leone

Le occasioni ci sono, ma serve coraggio. Non fatevi bloccare dai dubbi. Sperimentate, cambiate ritmo. Nuovi interessi accendono la mente. Il futuro si apre solo se lo affrontate con leggerezza.

Vergine

Credete nei vostri sogni, anche da soli. Le relazioni vi sostengono, ma serve fiducia in voi stessi. Non rimettete tutto in discussione. Continuate: qualcosa di nuovo sta arrivando.

Oroscopo 29 aprile 2026

Bilancia

State ritrovando stabilità. Le insicurezze perdono forza. È il momento di osare. In amore si costruisce, anche tra differenze. Avete tutto per creare qualcosa di solido e duraturo.

Scorpione

È il vostro momento. Energia, visione, coraggio. Ripartite senza chiedere permesso. Le soluzioni arrivano. Cambiare prospettiva vi farà vincere. Non fermatevi proprio adesso.

Sagittario

Ripartite da voi. Amarsi cambia tutto. Sistemate il presente senza guardare troppo indietro. Anche piccoli cambiamenti danno forza. Create un ambiente che vi faccia respirare davvero.

Capricorno

State capendo cosa volete davvero. Questa è la vera svolta. Le risposte arrivano da dentro. In amore si sciolgono tensioni. Inizia un percorso nuovo, più autentico e vostro.

Acquario

State costruendo anche quando non lo vedete. L’equilibrio torna piano. Cambiate abitudini, cambiate energia. Circondatevi di chi vi stimola. La serenità è una scelta quotidiana.

Pesci

Vi state risvegliando. Torna energia, torna voglia di vivere. Proteggete la vostra pace. Stasera scegliete leggerezza. Ridere sarà la vostra medicina più potente oggi.

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L’oroscopo del giorno mercoledì 29 aprile 2026 è a cura di Astrid