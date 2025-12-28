Home

Oroscopo 29 dicembre 2025: chi brilla e chi rallenta sotto le stelle

Oroscopo del giorno

28 Dicembre 2025

Oroscopo 29 dicembre 2025: chi brilla e chi rallenta sotto le stelle

Oroscopo 29 dicembre 2025

Ariete

La settimana parte con una marcia in più. L’energia è alta e permette di superare ostacoli che fino a poco fa sembravano pesanti. Sul lavoro si aprono nuove alleanze, mentre nei rapporti cresce l’intesa grazie a una passione contagiosa.

Toro

Siete il vero protagonista della giornata. La Luna nel segno regala calma, concretezza e sicurezza. È il momento giusto per sistemare questioni pratiche, soldi e casa, godendosi piccole gratificazioni che fanno stare bene.

Gemelli

Lunedì con la mente in fermento. Tante idee, tanta voglia di parlare e condividere, ma serve ordine per non disperdere energie. Una conversazione sincera aiuta a chiarire un dubbio che dura da tempo.

Cancro

Giornata intensa ma positiva. La sensibilità diventa una forza che guida scelte giuste, soprattutto in famiglia e nel lavoro. Il bisogno di affetto viene ricambiato con gesti sinceri.

Leone

Oggi brillate più del solito, carisma, creatività e leadership emergono senza sforzo. È una giornata ideale per farsi notare, vivere bei momenti in amore e godersi il successo meritato.

Vergine

Nulla di eclatante in questo lunedì, ma ogni passo è solido. Ottimo momento per organizzare, pianificare e fare ordine, anche dentro di sé.

Oroscopo 29 dicembre 2025

Bilancia

Partite un po’ stanchi. Le tensioni si evitano scegliendo il silenzio e rimandando confronti inutili. Meglio prendersi spazi di tranquillità e rimandare decisioni importanti.

Scorpione

Siete determinati e intuitivi. La giornata favorisce accordi, strategie e relazioni intense basate sulla sincerità. Il fascino personale apre porte interessanti.

Sagittario

Siete ottimista e intraprendente. La voglia di muoversi e guardare avanti porta buone intuizioni. Ottimo momento per progettare qualcosa di nuovo.

Capricorno

raccogliete i frutti dell’impegno. Arrivano riconoscimenti concreti e una sensazione di stabilità che si riflette anche nella vita privata.

Acquario

Siete pieno di idee vincenti. La mente è brillante, la vita sociale vivace. È il giorno giusto per pensare in grande e rompere vecchi schemi.

Pesci

Vivete un lunedì dolce e ispirato. L’intuito guida le scelte giuste e i sentimenti trovano spazio. Serenità e armonia accompagnano la chiusura della giornata.

L’oroscopo del giorno lunedì 29 dicembre 2025 è a cura di Astrid

