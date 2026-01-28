Home

Oroscopo 29 gennaio 2026: Gemelli e Bilancia brillano, Sagittario sotto stress

28 Gennaio 2026

Ariete

Determinazione alta sul lavoro: difendete le vostre idee e ottenete rispetto. Nei sentimenti serve più ascolto. I single cercano evasione e nuove conoscenze. Economia stabile, ma organizzate meglio gli impegni per ridurre lo stress.

Toro

Giornata di assestamento. Meglio osservare che agire, soprattutto sul lavoro. In famiglia servono pazienza e pragmatismo, anche sul fronte economico. In amore evitate polemiche inutili: è solo stanchezza.

Gemelli

Energia positiva e mente lucida. Risolvete tensioni sul lavoro grazie al dialogo. In amore c’è complicità e voglia di piccoli cambiamenti. Buon momento per rivedere le spese e aprirvi a nuove occasioni sociali.

Cancro

Intuito forte e attenzione alla famiglia. Qualche pensiero economico si risolve con ordine e tempismo. Nei sentimenti cercate stabilità e profondità. Ottimo momento per riorganizzare casa e priorità.

Leone

Rallentate il ritmo e delegate. Sul lavoro serve diplomazia. Le finanze richiedono confronto in famiglia. In amore basta un gesto gentile per ritrovare armonia. Amici utili per consigli pratici.

Vergine

Giornata produttiva, anche se faticosa. Sistemate questioni pratiche e familiari con lucidità. Attenzione alle spese impreviste. In amore siate meno critici e più flessibili.

Bilancia

Equilibrio e serenità. Il lavoro vi premia, i rapporti sono dolci e costruttivi. Amici preziosi e buone notizie anche sul fronte burocratico. Continuate a credere nei vostri progetti.

Scorpione

Attenzione alle parole e agli imprevisti. Le finanze vanno gestite con precisione. In coppia evitate sospetti inutili. È una fase delicata, ma temporanea.

Sagittario

Pazienza messa alla prova da ritardi e tensioni. Prudenza economica. In amore evitate fughe: affrontate ciò che non va. Muovete il corpo per scaricare stress.

Capricorno

Pensieri seri e bilanci interiori. Al lavoro vi sentite poco valorizzati, ma i risultati arriveranno. In amore stabilità rassicurante, da ravvivare con più leggerezza.

Acquario

Armonia nei rapporti e riconoscimenti sul lavoro. Buona gestione economica e voglia di progettare. In amore cresce il desiderio di futuro condiviso.

Pesci

Energia da dosare. Piccole tensioni intorno a voi, ma nulla di grave. Lavoro regolare, finanze sotto controllo. Tempo ideale per riflettere e riprendere un progetto creativo.

L’oroscopo del giorno giovedì 29 gennaio 2026 è a cura di Astrid

