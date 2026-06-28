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Oroscopo del giorno

Oroscopo 29 giugno 2026: Vergine domina il cielo, Leone imbattibile, Scorpione prudente

Oroscopo del giorno

28 Giugno 2026

Oroscopo 29 giugno 2026: Vergine domina il cielo, Leone imbattibile, Scorpione prudente

Oroscopo 29 giugno 2026: Vergine domina il cielo, Leone imbattibile, Scorpione prudente

Ariete

La settimana parte con qualche dubbio, ma una scelta lucida rimette subito la rotta nella direzione giusta. Meno impulsività e più strategia: il successo arriverà prima del previsto.

Toro

L’entusiasmo torna protagonista e ogni parola detta al momento giusto apre porte importanti. Amore e lavoro vi sorridono, mentre il vostro carisma conquista chiunque incontri il vostro cammino.

Gemelli

La mente corre veloce e le idee sorprendono tutti, purché riusciate a dosare l’impulsività. Una proposta originale potrebbe trasformare una normale giornata in un piccolo trionfo.

Cancro

Le emozioni rischiano di confondere la realtà, ma la concretezza sarà la vostra arma vincente. Evitate discussioni inutili e chiuderete il lunedì con molta più serenità del previsto.

Leone

Una straordinaria carica di energia vi rende imbattibili davanti a qualsiasi ostacolo. Finalmente trovate la soluzione che aspettavate e qualcuno nota tutto il vostro valore.

Vergine

Siete i protagonisti assoluti della giornata e tutto sembra girare dalla vostra parte. Fortuna, intuito e tempismo perfetto vi regalano una soddisfazione che vale doppio.

Oroscopo 29 giugno 2026: Vergine domina il cielo, Leone imbattibile, Scorpione prudente

Bilancia

Non lasciatevi influenzare da dubbi passeggeri: la vostra eleganza saprà riportare ogni situazione in equilibrio. Una critica si trasforma nell’occasione ideale per crescere ancora.

Scorpione

La prudenza oggi vale oro e vi permette di preparare una vittoria destinata a durare. Ogni dettaglio sistemato adesso diventerà un vantaggio prezioso nei prossimi giorni.

Sagittario

L’energia non manca, ma va indirizzata verso obiettivi davvero importanti. Un piccolo cambiamento nelle abitudini migliora umore, benessere e concentrazione.

Capricorno

Gli imprevisti vi costringono a cambiare programma, ma la flessibilità farà la differenza. Accettando ciò che non potete controllare ritroverete subito tranquillità.

Acquario

È arrivato il momento della rivincita: riprendete spazio con sicurezza e determinazione. Una scelta coraggiosa vi restituisce fiducia e apre scenari decisamente promettenti.

Pesci

Le intuizioni valgono più della forza e vi conducono verso risultati sorprendenti. Collaborando con le persone giuste trasformerete ogni limite in un’opportunità vincente.

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L’oroscopo del giorno lunedì 29 giugno 2026 è a cura di Astrid