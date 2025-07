Oroscopo del giorno

28 Luglio 2025

Oroscopo 29 luglio 2025

Oroscopo 29 luglio 2025

Ariete: Attenzione alle reazioni impulsive, soprattutto sul lavoro. Un po’ di pazienza ti aiuterà a evitare tensioni inutili. In amore, il dialogo sarà la chiave per ritrovare equilibrio.

Toro: Le parole altrui potrebbero urtare, ma il confronto ti farà crescere. In amore e in famiglia, serve apertura. Un progetto va concluso: fidati del tuo istinto.

Gemelli: Emozioni forti in arrivo. Cerca di non scaricarle sugli altri. Prenditi una pausa, ascolta te stesso e non lasciare che l’impulsività guidi le tue scelte.

Cancro: Distrazioni ovunque: fai ordine. Niente promesse azzardate sul lavoro. Chiarezza nei rapporti sentimentali eviterà fraintendimenti.

Leone: In amore meglio non forzare le cose. Una proposta inattesa potrebbe sorprenderti. Sii diplomatico sul lavoro e cerca il benessere nei piccoli gesti.

Vergine: Ottimo momento per organizzare e semplificare. Sul lavoro tieni alta l’attenzione ai dettagli. In amore, in arrivo possibili problemi

Bilancia: Trova il tuo equilibrio senza sacrificarti. Esprimi ciò che senti con sincerità. Un dubbio recente richiede riflessione: ascolta chi ti conosce davvero.

Scorpione: Emozioni in altalena, ma con calma puoi gestirle. Nei sentimenti, meglio essere chiari. Un aiuto inaspettato ti guiderà nel lavoro.

Sagittario: Desideri cambiamento e lo otterrai, ma con misura. In amore c’è complicità. Sul lavoro, parla chiaro e agisci con buon senso.

Capricorno: La costanza ti premierà. Anche se tutto va lento, non mollare. Nei rapporti, affronta i contrasti con spirito pratico.

Acquario: Tante idee, ma serve concretezza. Concentrati su un obiettivo alla volta. Nei rapporti, il dialogo chiarirà dubbi e rafforzerà i legami.

Pesci: Sensibilità acuta oggi. Ascolta, ma proteggiti. Una passeggiata o un momento per te faranno miracoli. In amore, la sincerità è tutto.

L’oroscopo 29 luglio 2025 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci

#oroscopodelgiorno #oroscopo29luglio2025 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali #oroscopodomani