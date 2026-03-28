Oroscopo 29 marzo 2026: cosa prevedono gli astri per questa ultima domenica di marzo
Oroscopo 29 marzo 2026: cosa prevedono gli astri per questa ultima domenica di marzo
Ariete
Energia potente e mente lucida: oggi agisci senza esitazioni. Mantieni alta la concentrazione e trasformi tutto in successo.
Toro
Cerchi stabilità e risposte concrete, ma serve pazienza. Le piccole certezze di oggi diventano forza per domani.
Gemelli
Sei il segno wow della giornata: carisma altissimo e idee geniali. Ogni parola apre porte e nuove opportunità.
Cancro
Emotività intensa: proteggi la tua pace interiore. La casa e gli affetti diventano rifugio e rinascita.
Leone
Riflettori puntati su di te: fascino e grinta dominano la scena. Successi vicini, purché tu sappia attendere.
Vergine
Meno perfezione, più respiro: oggi serve leggerezza. Accetta l’imprevisto e ritroverai serenità e lucidità.
Bilancia
Eleganza e diplomazia ti rendono irresistibile. La gentilezza oggi apre porte rimaste chiuse troppo a lungo.
Scorpione
Intuito tagliente e mistero: vai a fondo nelle verità. Una trasformazione importante ti rende più forte.
Sagittario
Lucidità e ottimismo ti portano lontano. È il giorno perfetto per pianificare un grande salto.
Capricorno
Concretezza assoluta: costruisci il futuro con pazienza. Ogni scelta prudente oggi diventa una garanzia domani.
Acquario
Creatività esplosiva e voglia di libertà: segui l’ispirazione. Un’intuizione può cambiare il tuo percorso.
Pesci
Sensibilità e sogni dominano la giornata. Resta con i piedi a terra e trasforma l’ispirazione in realtà.