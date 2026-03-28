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Oroscopo del giorno

Oroscopo 29 marzo 2026: cosa prevedono gli astri per questa ultima domenica di marzo

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28 Marzo 2026

Oroscopo 29 marzo 2026: cosa prevedono gli astri per questa ultima domenica di marzo

Oroscopo 29 marzo 2026: cosa prevedono gli astri per questa ultima domenica di marzo

Ariete

Energia potente e mente lucida: oggi agisci senza esitazioni. Mantieni alta la concentrazione e trasformi tutto in successo.

Toro

Cerchi stabilità e risposte concrete, ma serve pazienza. Le piccole certezze di oggi diventano forza per domani.

Gemelli

Sei il segno wow della giornata: carisma altissimo e idee geniali. Ogni parola apre porte e nuove opportunità.

Cancro

Emotività intensa: proteggi la tua pace interiore. La casa e gli affetti diventano rifugio e rinascita.

Leone

Riflettori puntati su di te: fascino e grinta dominano la scena. Successi vicini, purché tu sappia attendere.

Vergine

Meno perfezione, più respiro: oggi serve leggerezza. Accetta l’imprevisto e ritroverai serenità e lucidità.

Bilancia

Eleganza e diplomazia ti rendono irresistibile. La gentilezza oggi apre porte rimaste chiuse troppo a lungo.

Scorpione

Intuito tagliente e mistero: vai a fondo nelle verità. Una trasformazione importante ti rende più forte.

Sagittario

Lucidità e ottimismo ti portano lontano. È il giorno perfetto per pianificare un grande salto.

Capricorno

Concretezza assoluta: costruisci il futuro con pazienza. Ogni scelta prudente oggi diventa una garanzia domani.

Acquario

Creatività esplosiva e voglia di libertà: segui l’ispirazione. Un’intuizione può cambiare il tuo percorso.

Pesci

Sensibilità e sogni dominano la giornata. Resta con i piedi a terra e trasforma l’ispirazione in realtà.

Oroscopo 29 marzo 2026

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L’oroscopo del giorno domenica 29 marzo 2026 è a cura di Astrid