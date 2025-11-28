Home

28 Novembre 2025

Oroscopo 29 novembre 2025: Segnali positivi, scelte prudenti e incontri inattesi

Ariete

Giornata vivace per i cuori solitari, che possono vivere emozioni inattese. In amore arrivano segnali positivi e chi lavora in proprio ottiene risultati concreti grazie a un’energia pratica e determinata.

Toro

Si recupera un clima più intimo e sereno con la persona amata. I single devono muoversi con calma, mentre dal lavoro arrivano risposte rassicuranti che riaccendono la fiducia.

Gemelli

Nel rapporto di coppia possono emergere piccole tensioni, e i single si sentono più nervosi del solito. In ambito professionale è consigliabile procedere con prudenza e misurare ogni scelta.

Cancro

La giornata porta forza e lucidità: con il giusto tatto si chiarisce un problema familiare e una questione finanziaria trova finalmente una direzione stabile.

Leone

In amore arrivano momenti intensi e di valore, mentre i single vivono una giornata tranquilla e appagante. Sul piano professionale si fanno piccoli ma preziosi passi avanti.

Vergine

Le prospettive per il futuro diventano più chiare e incoraggianti. La relazione amorosa è coinvolgente e sul lavoro ritorna una concentrazione che permette di recuperare efficienza.

Oroscopo 29 novembre 2025

Bilancia

Le questioni affettive trovano spazio per un dialogo sincero che riporta serenità. I cuori solitari attraversano una fase più delicata, mentre chi lavora in proprio può puntare a obiettivi ambiziosi.

Scorpione

Lo stress può influire sull’armonia della coppia, mentre un velo di malinconia accompagna la giornata. Tuttavia il lavoro mostra progressi e risultati attesi.

Sagittario

I single possono vivere un momento meno brillante, ma nei rapporti già avviati c’è un recupero evidente. Nel pomeriggio potrebbe emergere un leggero calo di energia, da gestire con calma.

Capricorno

Le coppie vivono un momento ricco di stimoli e complicità. I single possono fare incontri sorprendenti e, in generale, cresce il bisogno di prendersi cura del proprio benessere.

Acquario

La giornata richiede organizzazione e un atteggiamento fiducioso. I single possono ricevere attenzioni inaspettate, mentre un lieve malessere può rallentare i ritmi lavorativi.

Pesci

I cuori solitari attraversano una fase più quieta, mentre nelle coppie può emergere un po’ di malinconia condivisa. Sul lavoro l’ambizione porta risultati più importanti del previsto.

L’oroscopo del giorno sabato 29 novembre 2025 è a cura di Astrid

