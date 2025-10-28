Home

Oroscopo 29 ottobre 2025. Toro, serenità e produttività, Vergine, giornata di conferme, Acquario, evitate tensioni

28 Ottobre 2025

Oroscopo 29 ottobre 2025. Toro, serenità e produttività, Vergine, giornata di conferme, Acquario, evitate tensioni

Ariete: L’energia non manca, ma rischia di diventare impulsiva. Sul lavoro serve calma e ascolto, in amore più dialogo e meno fretta: la passione cresce se accompagnata da comprensione.

Toro: Giornata serena e produttiva. Hai le idee chiare e la calma giusta per gestire tutto con equilibrio. Nel lavoro arrivano risultati concreti, in amore gesti semplici rafforzano il legame.

Gemelli: Tante idee e un po’ di confusione. Evita di disperderti e punta su ciò che davvero conta. Un chiarimento in arrivo ti aiuta a ritrovare serenità emotiva.

Cancro: Le stelle portano dolcezza e intesa. Ottimo momento per i rapporti familiari e le amicizie sincere. In amore e lavoro domina l’armonia: fidati del tuo intuito.

Leone: Qualche prova emotiva richiede pazienza. Non lasciarti guidare dall’orgoglio: in amore e lavoro la tenerezza e la calma faranno la differenza.

Vergine: Giornata di conferme. Il tuo impegno inizia a dare frutti e arriva un riconoscimento meritato. In amore la sincerità rafforza la fiducia reciproca.

Oroscopo 29 ottobre 2025

Bilancia: Oggi sei nel tuo elemento. Mediazione, eleganza e sensibilità ti rendono protagonista. In amore e lavoro, ogni gesto gentile apre nuove opportunità.

Scorpione: Giornata introspettiva. Rifletti su ciò che conta davvero e lascia andare il superfluo. In amore, apriti con più leggerezza: non tutto è una sfida.

Sagittario: Energia vivace e curiosità ti spingono a osare. Nuove prospettive professionali e incontri stimolanti rendono la giornata brillante e dinamica.

Capricorno: Determinazione e lucidità ti accompagnano. Sul lavoro prendi decisioni importanti, ma ricorda di concederti anche un po’ di leggerezza.

Acquario: Giornata più lenta, ma utile per fare chiarezza. Evita tensioni e dedica tempo a te stesso. In amore serve trasparenza per ritrovare sintonia.

Pesci: Sensibilità e intuizione in primo piano. Segui le tue emozioni ma resta con i piedi per terra. In amore dolcezza e comprensione regalano armonia.

L’oroscopo del giorno mercoledì 29 ottobre 2025 è a cura di Astrid

