Oroscopo 29 settembre 2025. Cancro guidato da emozioni intense, Bilancia, il lavoro richiede decisioni rapide
Ariete – Oggi l’energia non vi manca: in amore vi lasciate guidare dalla passione, mentre sul lavoro la determinazione apre strade nuove. Un gesto diretto chiarisce tensioni in famiglia, mentre gli amici stimolano il vostro lato competitivo.
Toro – Dolcezza e calma vi aiutano a rafforzare i rapporti: in amore un gesto semplice vale più di tante parole, e sul lavoro la pazienza porta soluzioni. Le scelte pratiche risultano vincenti, regalando più sicurezza.
Gemelli – Leggerezza e creatività colorano la giornata. I rapporti si ravvivano grazie a un dialogo vivace, gli amici portano allegria e sul lavoro arriva un’idea brillante che può trasformarsi in opportunità concreta.
Cancro – Emozioni intense vi guidano: l’amore trova profondità, in famiglia date sostegno e ricevete affetto sincero. Anche sul lavoro l’empatia diventa la chiave per costruire collaborazioni solide.
Leone – Precisione e disciplina vi permettono di gestire bene le responsabilità. Nei rapporti prevale il bisogno di gesti concreti d’amore e sostegno, mentre una pianificazione attenta porta chiarezza nelle scelte pratiche.
Vergine – Desiderio di chiarezza in amore e intuizione negli affari: oggi sapete come sciogliere tensioni e trovare equilibrio. Le amicizie portano stimoli, mentre sul piano pratico riuscite a organizzare tutto con ordine ed efficacia.
Bilancia – Cercate armonia, ma il lavoro vi chiede decisioni rapide. In amore prevale il bisogno di bellezza e condivisione, mentre gli amici vi offrono spunti di riflessione. Piccoli ritardi vi insegnano ad adattarvi con eleganza.
Scorpione – Intensità e passione caratterizzano la giornata, ma attenzione a non lasciarvi travolgere dalla gelosia. Sul lavoro la concentrazione è alta, mentre in famiglia c’è il bisogno di chiarire vecchi nodi.
Sagittario – L’entusiasmo vi spinge a osare: in amore cercate avventura e complicità, sul lavoro nuove idee vi portano lontano. Le amicizie vi spronano a esplorare, mentre l’istinto si rivela guida vincente.
Capricorno – Concretizzate progetti con impegno e serietà, anche se il cuore chiede più leggerezza. In famiglia restate un punto di riferimento, e sul piano pratico la prudenza vi assicura stabilità.
Acquario – Originalità e curiosità vi guidano: in amore emerge il bisogno di sincerità, mentre sul lavoro sapete trovare soluzioni innovative. Gli amici vi stimolano con nuove idee, e una scelta insolita si rivela utile.
Pesci – Giornata poetica e ispirata: i sentimenti si colorano di dolcezza e sul lavoro la creatività diventa risorsa preziosa. La famiglia porta armonia, mentre gli amici sanno comprendere i vostri stati d’animo mutevoli.
L’oroscopo del giorno lunedì 29 settembre 2025 è a cura di Astrid
