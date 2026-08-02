Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 3 agosto 2026: Lunedì brillante, ma Capricorno sotto tono

Oroscopo del giorno

2 Agosto 2026

Oroscopo 3 agosto 2026: Lunedì brillante, ma Capricorno sotto tono

Oroscopo 3 agosto 2026: Lunedì brillante, ma Capricorno sotto tono

Ariete

La Luna vi rimette in corsa: oggi ogni dubbio lascia spazio a una scelta vincente. Un’opportunità bussa alla porta, abbiate il coraggio di aprirla. Voto: 8️⃣

Toro

La calma sarà il vostro superpotere e trasformerà un’attesa in un vantaggio. In amore una parola sincera vale più di mille promesse. Voto: 7️⃣

Gemelli

Le idee corrono veloci e una di queste potrebbe cambiare la settimana. Un incontro o una novità riaccenderanno il vostro entusiasmo. Voto: 8️⃣

Cancro

Ascoltate la testa quanto il cuore: la risposta che cercate è più vicina del previsto. Un confronto sincero apre porte che sembravano chiuse. Voto: 7️⃣

Leone

Brillate senza sforzo e qualcuno se ne accorgerà prima del previsto. Amore e lavoro vi regalano una conferma che rafforza la fiducia. Voto: 8️⃣

Vergine

La serenità torna protagonista e vi permette di rimettere tutto al posto giusto. Una bella notizia potrebbe sorprendervi proprio sul finale di giornata. Voto: 8️⃣

Bilancia

Non tutto merita una risposta immediata: la pazienza sarà la vostra carta vincente. Dal pomeriggio il cielo cambia tono e torna il sorriso. Voto: 7️⃣

Scorpione

Una situazione si sblocca e vi restituisce sicurezza nelle vostre capacità. Lasciate il passato alle spalle: il meglio sta già arrivando. Voto: 8️⃣

Sagittario

La voglia di mettervi in gioco apre scenari tutti da esplorare. Fidatevi di un’intuizione: potrebbe portarvi molto più lontano del previsto. Voto: 8️⃣

Capricorno

Rallentare non significa perdere terreno, ma preparare la prossima conquista. Un dialogo chiarisce ciò che sembrava complicato. Voto: 6️⃣

Acquario

Una nuova idea illumina la giornata e accende prospettive interessanti. Condividere un progetto sarà la scelta che farà davvero la differenza. Voto: 8️⃣

Pesci

Mettete ordine nei pensieri e tutto diventerà più semplice. Un piccolo gesto d’affetto e una soddisfazione personale renderanno speciale questo lunedì. Voto: 7️⃣

Oroscopo 3 agosto 2026

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno lunedì 3 agosto 2026 è a cura di Astrid