Oroscopo 3 agosto 2026: Lunedì brillante, ma Capricorno sotto tono
Oroscopo 3 agosto 2026: Lunedì brillante, ma Capricorno sotto tono
Ariete
La Luna vi rimette in corsa: oggi ogni dubbio lascia spazio a una scelta vincente. Un’opportunità bussa alla porta, abbiate il coraggio di aprirla. Voto: 8️⃣
Toro
La calma sarà il vostro superpotere e trasformerà un’attesa in un vantaggio. In amore una parola sincera vale più di mille promesse. Voto: 7️⃣
Gemelli
Le idee corrono veloci e una di queste potrebbe cambiare la settimana. Un incontro o una novità riaccenderanno il vostro entusiasmo. Voto: 8️⃣
Cancro
Ascoltate la testa quanto il cuore: la risposta che cercate è più vicina del previsto. Un confronto sincero apre porte che sembravano chiuse. Voto: 7️⃣
Leone
Brillate senza sforzo e qualcuno se ne accorgerà prima del previsto. Amore e lavoro vi regalano una conferma che rafforza la fiducia. Voto: 8️⃣
Vergine
La serenità torna protagonista e vi permette di rimettere tutto al posto giusto. Una bella notizia potrebbe sorprendervi proprio sul finale di giornata. Voto: 8️⃣
Bilancia
Non tutto merita una risposta immediata: la pazienza sarà la vostra carta vincente. Dal pomeriggio il cielo cambia tono e torna il sorriso. Voto: 7️⃣
Scorpione
Una situazione si sblocca e vi restituisce sicurezza nelle vostre capacità. Lasciate il passato alle spalle: il meglio sta già arrivando. Voto: 8️⃣
Sagittario
La voglia di mettervi in gioco apre scenari tutti da esplorare. Fidatevi di un’intuizione: potrebbe portarvi molto più lontano del previsto. Voto: 8️⃣
Capricorno
Rallentare non significa perdere terreno, ma preparare la prossima conquista. Un dialogo chiarisce ciò che sembrava complicato. Voto: 6️⃣
Acquario
Una nuova idea illumina la giornata e accende prospettive interessanti. Condividere un progetto sarà la scelta che farà davvero la differenza. Voto: 8️⃣
Pesci
Mettete ordine nei pensieri e tutto diventerà più semplice. Un piccolo gesto d’affetto e una soddisfazione personale renderanno speciale questo lunedì. Voto: 7️⃣