Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 3 maggio 2026: Capricorno top, Vergine perfetta, Bilancia in crisi

Oroscopo del giorno

2 Maggio 2026

Oroscopo 3 maggio 2026: Capricorno top, Vergine perfetta, Bilancia in crisi

Oroscopo 3 maggio 2026: Capricorno top, Vergine perfetta, Bilancia in crisi

Ariete

Giornata tesa ma rivelatrice: meno rigidità e più ascolto faranno la differenza. Una parola detta con il cuore può cambiare davvero tutto.

Toro

Piaceri e lentezza vi premiano: scegliete la calma e lasciate parlare i sensi. Oggi la serenità nasce dalle cose semplici e autentiche.

Gemelli

Brillate con le parole: chiarimenti vincenti e incontri utili cambiano il tono della giornata. Il vostro carisma apre porte importanti.

Cancro

Emozioni profonde e armonia familiare vi avvolgono. Ritrovate calore, sicurezza e una serenità che vi mancava da troppo tempo.

Leone

Stanchezza da gestire: fermatevi senza sensi di colpa. Il silenzio e il riposo vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e forza interiore.

Vergine

Precisione perfetta: tutto si incastra al momento giusto. I risultati arrivano con naturalezza e vi regalano una soddisfazione concreta.

Bilancia

Dubbi da sciogliere: scegliete e andate avanti senza paura. Anche senza certezze assolute, fidarvi di voi sarà la vera svolta.

Scorpione

Dentro di voi ci sono già le risposte: rallentate e osservate. Qualcosa di importante sta maturando e presto diventerà chiaro.

Sagittario

Voglia di evadere e respirare libertà: movimento e scoperta rigenerano mente e spirito. Seguite l’istinto e cambiate prospettiva.

Capricorno

Successo e soddisfazione: raccogliete ciò che avete seminato. È il vostro momento più alto, e ve lo siete guadagnato passo dopo passo.

Acquario

Idee brillanti e visione lucida: guardate lontano. Il futuro prende forma grazie alla vostra originalità e al coraggio di osare.

Pesci

Empatia potente e cuore aperto: aiutate chi amate e riceverete emozioni autentiche. Oggi i sentimenti guidano ogni vostra scelta.

Oroscopo 3 maggio 2026: Capricorno top, Vergine perfetta, Bilancia in crisi

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno domenica 3 maggio 2026 è a cura di Astrid