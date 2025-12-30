Home

Oroscopo 31 dicembre 2025: Chi chiude bene l'anno e chi un po' meno

30 Dicembre 2025

Oroscopo 31 dicembre 2025: Chi chiude bene l’anno e chi un po’ meno

Oroscopo 31 dicembre 2025: Chi chiude bene l’anno e chi un po’ meno

L’ultimo giorno del 2025 racconta storie diverse: c’è chi brinda con entusiasmo e chi saluta l’anno con qualche riflessione in più.

Ariete

Chiudete l’anno nel modo migliore. Addio nervosismo e frustrazione: tornano entusiasmo, calma e buon umore. Sarete solari, centrati e pronti a iniziare il 2026 con una forza finalmente in equilibrio.

Toro

Vivete una serata all’insegna del piacere. Voglia di eccessi, di comfort e di cose belle, ma attenzione a non esagerare. Se trovate la giusta misura, chiuderete l’anno con un senso di pienezza.

Gemelli

Salutate il 2025 con curiosità. È il momento di mettersi alla prova e guardare avanti senza restare fermi. L’anno si chiude con qualche dubbio, ma anche con nuove idee che vi accompagneranno nel futuro.

Cancro

Siete tra i segni che chiudono meglio l’anno. Socievolezza al top, affetti sinceri e un clima di gioia condivisa. Vi sentirete amati, protetti e pronti a iniziare il nuovo anno con il cuore pieno.

Leone

Chiudete l’anno facendo una scelta chiara: basta persone negative. Selezionerete con cura chi vi sta accanto, lasciando andare dinamiche tossiche per proteggere il vostro benessere.

Vergine

Vivete un finale con i botti. Determinazione, lucidità e sicurezza vi rendono protagonisti assoluti. Nulla può ostacolarvi: il 2025 si chiude in vittoria.

Oroscopo 31 dicembre 2025: Chi chiude bene l’anno e chi un po’ meno

Bilancia

Forte bisogno di evadere. L’anno si chiude sognando in grande e guardando oltre la routine. Non tutto è definito, ma la speranza torna protagonista.

Scorpione

Vivete un potente desiderio di rinnovamento. Chiudete l’anno rompendo vecchie catene, pronti a ripartire più liberi e autentici.

Sagittario

Salutate il 2025 con entusiasmo e grinta. Attenzione però a non essere troppo ostinati: la flessibilità farà la differenza tra uno scontro e un successo.

Capricorno

Chiudete l’anno in crescita. Slancio, autorevolezza e risultati concreti vi accompagnano verso un 2026 che promette nuove vette.

Acquario

Preferite una chiusura più silenziosa. Cercate calma, protezione e serenità: non è il momento del caos, ma della pace interiore.

Pesci

Sorprendete tutti. Energia, coraggio e vitalità vi fanno chiudere l’anno in risalita, pronti ad affrontare nuove sfide con fiducia.

L’oroscopo del giorno mercoledì 31 dicembre 2025 è a cura di Astrid

