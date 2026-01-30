Oroscopo 31 gennaio 2026: ecco come si chiude il primo mese dell’anno
Ariete
Energia discontinua. Meglio rallentare e valutare prima di agire. Evitate scontri inutili e proteggete le forze con scelte prudenti.
Toro
Giornata di consolidamento. La calma vi aiuta a gestire lavoro e rapporti con concretezza. Piccoli risultati rafforzano la fiducia.
Gemelli
Mente veloce e brillante. Dialoghi utili, decisioni rapide ma ponderate. Favoriti studio, scrittura e accordi. Cambiare programma rigenera.
Cancro
Sensibilità pratica. Organizzate casa e lavoro con ordine. Un confronto sincero rafforza i legami e porta stabilità emotiva.
Leone
Ambizione da dosare. Meglio ascoltare e collaborare. Un gesto generoso migliora il clima e rafforza la stima reciproca.
Vergine
Precisione premiata. Sistemate scadenze e dettagli con metodo. Chiarezza nei rapporti e soddisfazione per il lavoro ben fatto.
Bilancia
Serve equilibrio, ma anche una scelta. Chiarite ruoli e confini. Una decisione ponderata riporta serenità.
Scorpione
Intuito lucido. Affrontate i nodi con sincerità. Una decisione strategica apre una svolta costruttiva.
Sagittario
Entusiasmo controllato. Obiettivi realistici e movimento all’aria aperta aiutano a ritrovare slancio senza forzare.
Capricorno
Carichi pesanti. Rivedete priorità e delegate. Un passo indietro aiuta a recuperare lucidità.
Acquario
Collaborazione vincente. Condividere idee porta soluzioni concrete. Un gesto generoso torna come riconoscimento.
Pesci
Intuito e dolcezza. Espressione sincera dei bisogni e pause rigeneranti chiudono la giornata in equilibrio.
L’oroscopo del giorno sabato 31 gennaio 2026 è a cura di Astrid
