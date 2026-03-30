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Oroscopo del giorno

Oroscopo 31 marzo 2026: ecco cosa vi riserva l’ultimo giorno del mese

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30 Marzo 2026

Oroscopo 31 marzo 2026: ecco cosa vi riserva l’ultimo giorno del mese

Oroscopo 31 marzo 2026: ecco cosa vi riserva l’ultimo giorno del mese

Ariete

Il fuoco dentro di voi torna protagonista e vi spinge ad agire con coraggio. È il momento di osare senza paura: ogni ostacolo diventa trampolino verso qualcosa di nuovo e molto stimolante.

Toro

La giornata richiede pazienza e sangue freddo. Qualche tensione pesa, ma la vostra forza è resistere. Evitate spese impulsive e proteggete la serenità degli affetti più vicini.

Gemelli

Mente brillante e parole taglienti: oggi siete irresistibili. Nuovi incontri e proposte interessanti movimentano la giornata. Il vostro carisma apre porte che sembravano chiuse da tempo.

Cancro

Emozioni profonde e un pizzico di nostalgia. Proteggetevi dai giudizi esterni e rifugiatevi nelle persone che vi fanno sentire al sicuro. La calma tornerà presto.

Leone

Fase di attesa e riflessione. Anche se i riflettori sembrano più spenti, state preparando una grande ripartenza. Prudenza nelle spese e pazienza nei rapporti professionali.

Vergine

Lucidità e precisione vi rendono impeccabili. È la giornata ideale per rimettere ordine e sistemare ciò che era rimasto in sospeso. Ogni dettaglio oggi fa la differenza.

Oroscopo 31 marzo 2026: ecco cosa vi riserva l’ultimo giorno del mese

Bilancia

Cercate equilibrio, ma la mente è affaticata. Meglio rallentare e concedervi tempo per ritrovare armonia. Una parola sincera oggi può chiarire un rapporto importante.

Scorpione

Siete i protagonisti assoluti del cielo. Intuito, fascino e magnetismo alle stelle: occasioni d’oro arrivano improvvise. Fidatevi delle vostre percezioni e agite senza esitazione.

Sagittario

La voglia di evasione è forte, ma oggi serve disciplina. Controllate dettagli e comunicazioni per evitare errori. Un po’ di pazienza vi porterà risultati migliori.

Capricorno

State raccogliendo i frutti del vostro impegno. Autorevolezza e stabilità vi accompagnano per tutta la giornata. Le persone si fidano di voi e vi cercano come guida.

Acquario

Mente confusa e stanchezza in aumento. Non prendete decisioni importanti oggi. Meglio fermarsi, riposare e lasciare che le idee si schiariscano con calma.

Pesci

Sensibilità e intuizione vi guidano magnificamente. I sogni iniziano a diventare realtà, soprattutto nei progetti creativi e nei rapporti umani più sinceri.

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L’oroscopo del giorno lunedì 31 marzo 2026 è a cura di Astrid