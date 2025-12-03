Oroscopo 4 dicembre 2025: energia in risalita, idee chiare e sentimenti vivi
Oroscopo 4 dicembre 2025
Ariete
Giornata energica e produttiva: prendi iniziative, ricevi conferme e ritrovi passione nelle relazioni. I single possono vivere un incontro curioso e brillante.
Toro
La Luna nel segno porta stabilità, buone intuizioni e riscontri concreti nel lavoro. In amore cresce l’intensità e il fascino personale è alle stelle.
Gemelli
Arriva leggerezza: dialogo, soluzioni rapide e incontri utili migliorano la settimana. In amore torna complicità e un clima più sereno in famiglia.
Cancro
Ritrovi equilibrio e calma. Nel lavoro procedi bene e nei rapporti affettivi si ristabilisce un dialogo dolce e rassicurante.
Leone
Giornata brillante: un’idea viene apprezzata e i rapporti scorrono meglio. In amore ritorna passione e i single hanno grande magnetismo.
Vergine
Produttività e ordine ti guidano. Un progetto riparte e in amore cresce il bisogno di concretezza. Le amicizie si rivelano un supporto prezioso.
Bilancia
Il clima si fa più armonioso. Anche nel lavoro arrivano progressi e forse un riconoscimento è dietro l’angolo. In amore torna la complicità e una notizia piacevole illumina la giornata.
Scorpione
Energia intensa e decisioni importanti da non rimandare. Un contatto inatteso sblocca un progetto mentre in amore si riaccende una passione sincera.
Sagittario
Marte porta entusiasmo, idee veloci e nuove opportunità soprattutto in campo lavorativo. In amore l’energia cresce e un incontro può colpire nel segno.
Capricorno
Giornata lenta: piccoli ritardi richiedono pazienza. In famiglia meglio evitare discussioni mentre in amore basta un gesto per ristabilire serenità.
Acquario
Luce e creatività nonostante qualche incertezza. Meglio osservare che agire di fretta. In amore chiarisci facilmente eventuali malintesi.
Pesci
Concentrazione e maggiore consapevolezza. Nel lavoro torna collaborazione e un riconoscimento possibile. In amore con la sincerità si supera un piccolo malinteso.
L’oroscopo del giorno mercoledì 4 dicembre 2025 è a cura di Astrid
