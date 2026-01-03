Home

Oroscopo 4 gennaio 2026: Cosa ti riserva la prima domenica dell’anno

3 Gennaio 2026

Oroscopo 4 gennaio 2026: Cosa ti riserva la prima domenica dell’anno

Ariete

L’energia non manca, ma va gestita con attenzione. Sul lavoro servono scelte ponderate e meno impulsività mentre in amore cresce il bisogno di chiarezza, ma ascoltare diventa fondamentale per evitare tensioni inutili.

Toro

La giornata scorre con un ritmo più regolare. Sul lavoro alcune situazioni trovano finalmente una direzione chiara. In amore contano i fatti più delle parole, favorendo rapporti basati su fiducia e concretezza.

Gemelli

La mente è attiva ma rischia dispersione. Serve stabilire priorità chiare, soprattutto sul lavoro. In amore invece è necessario il dialogo, ma va dosato per evitare fraintendimenti.

Cancro

Le emozioni influenzano molto le decisioni. Sul lavoro occorre maggiore praticità. In amore emerge il bisogno di sicurezza, ma senza chiudersi per paura di sbagliare.

Leone

È tempo di riflettere sul proprio ruolo. I risultati tardano, ma il valore resta. In amore serve meno orgoglio e più ascolto per ritrovare una sintonia più autentica.

Vergine

Il senso critico è forte e va alleggerito. Sul lavoro troppa rigidità rallenta i progressi. In amore è importante accettare che non tutto possa essere perfetto.

Bilancia

La giornata aiuta a rimettere ordine nelle priorità. Il lavoro beneficia di un atteggiamento più collaborativo. In amore cresce il bisogno di stabilità emotiva e dialoghi sinceri.

Scorpione

Il clima è teso e richiede sangue freddo. Sul lavoro alcune dinamiche vanno gestite con calma. In amore l’intensità va dosata per evitare scontri inutili.

Sagittario

C’è voglia di cambiamento, ma con maggiore maturità. Sul lavoro servono scelte selettive. In amore cresce il bisogno di autenticità e relazioni meno complicate.

Capricorno

Il senso del dovere resta centrale. Alcuni risultati tardano, ma le basi sono solide. In amore è necessario ascoltare di più per non apparire distanti.

Acquario

Il desiderio di rinnovamento è forte. Sul lavoro nasce l’esigenza di rivedere obiettivi e metodi. In amore serve più comprensione reciproca e meno rigidità.

Pesci

Una fase di confusione invita a rallentare. Sul lavoro servono decisioni chiare. In amore è importante restare con i piedi per terra, evitando idealizzazioni.

L’oroscopo del giorno domenica 4 gennaio 2026 è a cura di Astrid

