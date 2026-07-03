Oroscopo 4 luglio 2026: un sabato positivo per molti, Capricorno sottotono
Oroscopo 4 luglio 2026: un sabato positivo per molti, Capricorno sottotono
ARIETE – Voto 7
Lentamente ritroverete equilibrio e serenità, lasciandovi alle spalle le tensioni dei giorni scorsi. In amore ascoltare sarà la scelta vincente, mentre sul lavoro una soddisfazione vi farà sorridere.
TORO – Voto 7
Le stelle vi invitano a godervi le piccole gioie e a riscoprire il piacere della tranquillità. L’amore torna complice e una piacevole sorpresa renderà speciale la serata.
GEMELLI – Voto 8
L’entusiasmo sarà il vostro asso nella manica e attirerà occasioni da non lasciarsi sfuggire. Un incontro promettente o un’idea brillante potrebbero cambiare la giornata.
CANCRO – Voto 9
Il Sole nel segno vi rende irresistibili e pronti a vivere emozioni autentiche. Amore e lavoro vi regalano conferme importanti: il weekend parte con il piede giusto.
LEONE – Voto 9
Sarete i protagonisti assoluti della giornata grazie a fascino, sicurezza e carisma. Ogni progetto prende quota e il cuore batte più forte del previsto.
VERGINE – Voto 7
Qualche imprevisto non riuscirà a togliervi il sorriso né la lucidità. In amore lasciate parlare il cuore, mentre sul lavoro tutto tornerà rapidamente sotto controllo.
Oroscopo 4 luglio 2026: un sabato positivo per molti, Capricorno sottotono
BILANCIA – Voto 7
Le relazioni saranno il vostro punto di forza e favoriranno chiarimenti preziosi. Un incontro o una riconciliazione potrebbero regalarvi emozioni inattese.
SCORPIONE – Voto 8
L’intuito vi guiderà verso decisioni vincenti e vi farà evitare inutili complicazioni. In amore è tempo di costruire qualcosa di importante con maggiore fiducia.
SAGITTARIO – Voto 8
Il vostro entusiasmo sarà contagioso e attirerà occasioni da vivere senza esitazioni. L’amore sorprende, mentre sul lavoro raccoglierete consensi meritati.
CAPRICORNO – Voto 6
Procedete con calma e rimandate le decisioni più delicate a giorni migliori. Un confronto sincero in amore vi aiuterà a ritrovare serenità e fiducia.
ACQUARIO – Voto 7
La voglia di cambiare aria renderà questo sabato vivace e ricco di stimoli. Un invito inatteso scalderà il cuore, mentre nel lavoro servirà ancora prudenza.
PESCI – Voto 8
La sensibilità diventerà la vostra forza più grande e vi avvicinerà alle persone giuste. L’amore regala emozioni sincere e la creatività vi porterà lontano.