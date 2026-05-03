Oroscopo 4 maggio 2026: Ariete conquista, Vergine vola, Capricorno malinconico
Oroscopo 4 maggio 2026 Ariete conquista, Vergine vola, Capricorno malinconico
Ariete
Energia e idee vincenti: oggi potete convincere chiunque. Agite con entusiasmo ma dosate l’impulsività, così i risultati arrivano subito.
Toro
Serenità e diplomazia vi guidano: risolvete tensioni e vi godete momenti piacevoli. Oggi la calma è la vostra vera forza.
Gemelli
Voglia di cambiamento e parole brillanti: siete magnetici, ma attenzione alla stanchezza. Rallentate la sera per recuperare energia.
Cancro
Carisma e comunicazione al top: conquistate tutti. Evitate però decisioni pratiche affrettate, meglio rimandare ciò che richiede lucidità.
Leone
Giornata positiva e stimolante: incontri utili aprono nuove strade. Prima di scelte importanti fermatevi e valutate ogni dettaglio.
Vergine
Momento magico: sogni che prendono forma e armonia intorno a voi. Oggi tutto gira nel verso giusto, approfittatene senza esitazioni.
Bilancia
Determinazione alta: affrontate tutto con grinta. Attenzione però a non imporvi troppo, la collaborazione resta la chiave del successo.
Scorpione
Intuizione potentissima: leggete tra le righe e anticipate gli altri. Strategie vincenti vi portano soddisfazioni concrete e meritate.
Sagittario
Progetti e contatti in movimento: giornata dinamica e ricca. Restate però realistici e non pretendete risultati immediati.
Capricorno
Un velo di malinconia passa: lasciate andare il passato. Ritrovate equilibrio negli affetti e tutto tornerà più chiaro.
Acquario
Giornata sottotono: evitate reazioni impulsive. Ritrovate fiducia nei vostri progetti e fate un piccolo passo avanti.
Pesci
Concretezza e intuito si uniscono: affrontate nuove sfide con sicurezza. Oggi potete ottenere risultati importanti e duraturi.