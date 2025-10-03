Oroscopo 4 ottobre 2025. Toro, non ostinatevi, oscillazioni emotive per Bilancia, stabilità in amore per Capricorno

Home

3 Ottobre 2025

Ariete

L’energia non vi manca, ma le stelle invitano a rallentare: in amore alternate passione e incomprensioni, mentre sul lavoro una sfida può diventare opportunità se affrontata con calma e strategia.

Toro

Non ostinatevi su strade che non danno più frutti: in amore cercate conferme dentro di voi mentre sul lavoro serve una revisione dei progetti. Evitate spese impulsive e coltivate pazienza.

Gemelli

La comunicazione oggi è complicata, le parole rischiano fraintendimenti. E’ Meglio non forzare dialoghi o decisioni importanti mentre In amore si percepisce distanza: il consiglio è fermarsi e osservare.

Cancro

Le stelle vi regalano lucidità e coraggio. In amore riscoprite magnetismo e complicità, mentre sul lavoro un’intuizione può aprire a una svolta importante. Fidatevi del vostro istinto.

Leone

Il desiderio di brillare è forte, ma occorre moderazione. In amore vince la tenerezza, sul lavoro valutate bene le proposte prima di accettarle. Autenticità e generosità sono le vostre armi migliori.

Vergine

Precisione e apertura si uniscono: è il momento giusto per chiarire dubbi e sistemare ciò che era rimasto in sospeso. In amore vince la reciprocità, sul lavoro la vostra lucidità porta vantaggi concreti.

Oroscopo 4 ottobre 2025

Bilancia

Avvertite oscillazioni emotive, ma con dialogo sincero potete sciogliere tensioni. In amore la dolcezza prevale, mentre sul lavoro è meglio osservare prima di agire. Fate spazio alla leggerezza.

Scorpione

Le emozioni diventano più nitide e vi aiutano a risolvere vecchi malintesi. Sul lavoro si aprono spiragli interessanti, mentre in amore contano i gesti concreti.

Sagittario

Il vostro entusiasmo incontra ostacoli: meglio non forzare le situazioni. Sul lavoro approfondite i dettagli delle proposte, in amore alternate calore e distacco. Giornata di riflessione più che di azione.

Capricorno

Determinazione e visione trovano finalmente strada libera. In amore c’è stabilità, sul lavoro nuove opportunità da valutare con lucidità. È il momento di fissare obiettivi concreti.

Acquario

Giornata di riorganizzazione: in amore cresce la disponibilità al dialogo, sul lavoro la flessibilità è la chiave per gestire i cambiamenti. La creatività trova nuovi stimoli in progetti condivisi.

Pesci

Sensibilità e intuizione sono al massimo. In amore la dolcezza crea intimità, sul lavoro meglio osservare che reagire. Dedicate tempo a ciò che nutre l’anima: lentezza e contemplazione vi rigenerano.

L’oroscopo del giorno sabato 4 ottobre 2025 è a cura di Astrid

