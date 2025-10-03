Oroscopo 4 ottobre 2025. Toro, non ostinatevi, oscillazioni emotive per Bilancia, stabilità in amore per Capricorno
Ariete
L’energia non vi manca, ma le stelle invitano a rallentare: in amore alternate passione e incomprensioni, mentre sul lavoro una sfida può diventare opportunità se affrontata con calma e strategia.
Toro
Non ostinatevi su strade che non danno più frutti: in amore cercate conferme dentro di voi mentre sul lavoro serve una revisione dei progetti. Evitate spese impulsive e coltivate pazienza.
Gemelli
La comunicazione oggi è complicata, le parole rischiano fraintendimenti. E’ Meglio non forzare dialoghi o decisioni importanti mentre In amore si percepisce distanza: il consiglio è fermarsi e osservare.
Cancro
Le stelle vi regalano lucidità e coraggio. In amore riscoprite magnetismo e complicità, mentre sul lavoro un’intuizione può aprire a una svolta importante. Fidatevi del vostro istinto.
Leone
Il desiderio di brillare è forte, ma occorre moderazione. In amore vince la tenerezza, sul lavoro valutate bene le proposte prima di accettarle. Autenticità e generosità sono le vostre armi migliori.
Vergine
Precisione e apertura si uniscono: è il momento giusto per chiarire dubbi e sistemare ciò che era rimasto in sospeso. In amore vince la reciprocità, sul lavoro la vostra lucidità porta vantaggi concreti.
Oroscopo 4 ottobre 2025
Bilancia
Avvertite oscillazioni emotive, ma con dialogo sincero potete sciogliere tensioni. In amore la dolcezza prevale, mentre sul lavoro è meglio osservare prima di agire. Fate spazio alla leggerezza.
Scorpione
Le emozioni diventano più nitide e vi aiutano a risolvere vecchi malintesi. Sul lavoro si aprono spiragli interessanti, mentre in amore contano i gesti concreti.
Sagittario
Il vostro entusiasmo incontra ostacoli: meglio non forzare le situazioni. Sul lavoro approfondite i dettagli delle proposte, in amore alternate calore e distacco. Giornata di riflessione più che di azione.
Capricorno
Determinazione e visione trovano finalmente strada libera. In amore c’è stabilità, sul lavoro nuove opportunità da valutare con lucidità. È il momento di fissare obiettivi concreti.
Acquario
Giornata di riorganizzazione: in amore cresce la disponibilità al dialogo, sul lavoro la flessibilità è la chiave per gestire i cambiamenti. La creatività trova nuovi stimoli in progetti condivisi.
Pesci
Sensibilità e intuizione sono al massimo. In amore la dolcezza crea intimità, sul lavoro meglio osservare che reagire. Dedicate tempo a ciò che nutre l’anima: lentezza e contemplazione vi rigenerano.
L’oroscopo del giorno sabato 4 ottobre 2025 è a cura di Astrid
