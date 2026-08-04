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Oroscopo del giorno

Oroscopo 5 agosto 2026: Pesci al top, Ariete, Vergine e Capricorno sotto tono

Oroscopo del giorno

4 Agosto 2026

Oroscopo 5 agosto 2026: Pesci al top, Ariete, Vergine e Capricorno sotto tono

Oroscopo 5 agosto 2026: Pesci al top, Ariete, Vergine e Capricorno sotto tono

Ariete

Rallentare oggi sarà la vostra vera forza, non un passo indietro. Recuperate energie e puntate dritti all’obiettivo: la costanza farà la differenza. Voto: 6️⃣

Toro

Un incontro o una risposta attesa riaccenderanno il vostro entusiasmo. Con il sorriso e la determinazione, ogni traguardo sembrerà più vicino. Voto: 7️⃣

Gemelli

Mettete ordine nei pensieri e vedrete la strada diventare più chiara. Le difficoltà si alleggeriscono e la serenità torna a fare capolino. Voto: 7️⃣

Cancro

Lasciate andare le preoccupazioni e fate spazio alla fiducia. Un piccolo cambiamento di prospettiva può regalarvi una grande soddisfazione. Voto: 8️⃣

Leone

La vostra determinazione trasforma gli ostacoli in occasioni di riscatto. Entro sera una situazione si sblocca e vi restituisce il sorriso. Voto: 7️⃣

Vergine

Una conversazione accende un’intuizione che non va sottovalutata. Cambiare strada, se necessario, potrebbe rivelarsi la scelta più brillante. Voto: 6️⃣

Bilancia

L’energia torna protagonista e vi permette di recuperare terreno con eleganza. Tra impegni e soddisfazioni, trovate anche il tempo per voi stessi. Voto: 8️⃣

Scorpione

Abbassare le difese oggi vi farà scoprire qualcosa di sorprendente. Lasciatevi guidare dalla curiosità: la giornata ha molto da offrirvi. Voto: 8️⃣

Sagittario

L’entusiasmo apre porte che sembravano irraggiungibili. Un incontro o una semplice chiacchierata potrebbero cambiare il corso della settimana. Voto: 8️⃣

Capricorno

Guardate avanti senza confrontarvi con gli altri: il vostro percorso ha valore. Una scelta prudente oggi diventerà un vantaggio domani. Voto: 6️⃣

Acquario

Le vostre idee brillano più delle critiche e meritano di essere seguite. In amore il cuore torna protagonista, ma un ritorno richiede prudenza. Voto: 9️⃣

Pesci

Il cielo vi regala emozioni autentiche e un’intuizione che vale oro. È il momento perfetto per credere nei vostri sogni e trasformarli in realtà. Voto: 🔟

Oroscopo 5 agosto 2026: Pesci al top, Ariete, Vergine e Capricorno sotto tono

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L’oroscopo del giorno mercoledì 5 agosto 2026 è a cura di Astrid