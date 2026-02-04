Home

Oroscopo 5 febbraio 2026: Idee in movimento e cuori accesi

4 Febbraio 2026

Oroscopo 5 febbraio 2026: Idee in movimento e cuori accesi

Oroscopo 5 febbraio 2026

ARIETE

Energia alta e passionalità evidente. Attenzione però ai toni troppo diretti: sul lavoro e in amore serve moderazione per evitare tensioni inutili.

TORO

Giornata solida e produttiva. La costanza porta riconoscimenti concreti, ma curate il riposo: il corpo chiede una pausa rigenerante.

GEMELLI

Comunicazione brillante e mente veloce. Evitate però superficialità e dispersioni: scegliete un obiettivo e portatelo fino in fondo.

CANCRO

Forte bisogno di conferme. Meglio lavorare dietro le quinte e lasciare che i risultati parlino. In serata ritrovate calma e protezione.

LEONE

Giornata top. Intensità, carisma e gesti sentiti vi rendono protagonisti. Dimostrate il vostro valore con eleganza, senza eccessi.

VERGINE

Precisione ed efficienza vi guidano. Attenzione a non essere troppo critici con gli altri. Concedetevi una pausa per sciogliere la tensione.

BILANCIA

Equilibrio e diplomazia al massimo. È il momento giusto per riavvicinamenti e accordi. La bellezza migliora l’umore e le relazioni.

SCORPIONE

Intuito affilatissimo. Se qualcosa non vi convince, siete pronti a voltare pagina. Sul lavoro fate scelte selettive e vincenti.

SAGITTARIO

Vivacità e nuovi stimoli. Fate girare le vostre idee e cercate alleati: questo è un giorno favorevole per seminare opportunità.

CAPRICORNO

Amore protettivo e visione a lungo termine. Gettate basi solide per il futuro professionale senza fretta: il tempo gioca a vostro favore.

ACQUARIO

Dialogo e bisogno di libertà. Ottimo momento per cambiare strategie con idee innovative, trovando equilibrio tra sogni e responsabilità.

PESCI

Sensibilità e ispirazione guidano la giornata. Siete aperti a emozioni profonde e gesti sinceri. Una sorpresa serale scalda il cuore.

L’oroscopo del giorno giovedì 5 febbraio 2026 è a cura di Astrid